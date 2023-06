Z odsouzeného vraha celebrita, ze které ženy omdlévají. Češi vzpamatujte se, Kajínek není Robin Hood

V roce 2000 byla celá Česká republika hypnotizovaná případem uprchlého vězně z věznice Mírov. Bývalý středověký hrad, který je vztyčen na kopci, se jeví jako místo, odkud není úniku. S nadsázkou řečeno se jedná o český Alcatraz, kde jsou vězněny nejnebezpečnější osoby v České republice.

Jiří Kajínek byl jeden z nich. Svým únikem si však získal neuvěřitelné sympatie veřejnosti, které postupně vygradovaly až k prezidentské amnestii. Co naplat, že byl muž odsouzený za dvojnásobnou vraždu nalezen o několik týdnů později Útvarem rychlého nasazení v bytě pětinásobného vraha Ludvíka Černého. Lid už byl na straně českého Robina Hooda a pochybní přátelé s drsným životopisem na tom nemohli nic změnit. Zrodil se mýtus a hlavně skvěle prodejná značka. Kdo by totiž v České republice neznal Kajínka.

Žádný svatoušek

Jeden z důvodů, proč si Kajínek získal takové sympatie, byla jeho inteligence. Některé ženy také upadají do mdlob při pomyšlení, že jsou v blízkosti jeho širokých ramen. Obraz inteligentního svalovce, který je jen obětí systému, je však velmi naivní a doslova děravý jako ementálský sýr.

Už jeho životopis z mládí naznačuje, že svoji domnělou inteligenci nehodlá investovat ku prospěchu společnosti, ba naopak. Jen opravdový fanatik by mohl tvrdit, že jeho problémy se zákonem, které se evidují již od nezletilých let, jsou součástí velkého spiknutí.

Poprvé si Kajínek poseděl za mřížemi již v roce 1982. Vykrádat chatky, to se prostě nedělá. On se však ve své kriminální kariéře vyvíjel a chatky vyměnil za byty. K tomu přidal prvky násilí provedené při zatýkání na policistech a najednou v roce 1985 si poseděl podruhé. V roce 1990 byl propuštěn na svobodu, ale ještě tentýž rok si Jiří nedal říct. Loupežné přepadení policistů se zbraní v ruce a krádež jejich vozu už zní jako opravdová kriminální exhibice. Že by zrod Robina Hooda? To hlavní mělo přijít.

Osudové vraždy

V roce 1998 přišel trest nejvyšší. Krajským soudem byl Jiří Kajínek odsouzen na doživotí pro trestný čin vraždy a za další méně závažné trestné činnosti. Inkriminovaná situace se odehrála v roce 1993 v zatáčkách pod plzeňskou věznicí Bory. Nejméně 12 výstřely podle soudu zastřelil podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Jako zázrakem přežil druhý strážce Vojtěch Pokoš, který díky promptnímu zásahu ošetřující služby mohl být klíčovým svědkem celého případu.

Kajínek byl údajně najat pražským podnikatelem Antonínem Vlasákem na zastrašení Jandy. Ten ho finančně vydíral a za 100 tisíc korun si vybral Jiřího Kajínka, aby zdvihl varovný prstík nad Jandovými dluhy vůči Vlasákovi. V době, kdy si měl odpykávat 11letý trest za kriminální činnost, však Kajínek údajně porušil dohodu a zvolil radikální řešení. Celý trestní spis má celkem 10 tisíc stránek, projednávání případu trvalo 46 dnů a celý proces tak trval skoro šest let. Odůvodnění krajského soudu má 130 stran.

Z podstaty se jednalo o velmi složitý případ a pochybnosti do něj vnesly i politické osobnosti v čele s Pavlem Rychetským či později ministrem Pavlem Němcem. Všechny pokusy o dovolání byly zamítnuty a budoucnost Jiřího Kajínka se spjala s životem za mřížemi.

Dojatí fanoušci

Případ Jiřího Kajínka, který vzbuzoval mnoho otazníků, jednoduše mnoho českých občanů považovalo za jasné spiknutí. Medializovaná kauza a velmi úspěšný film z Jiřího Kajínka učinily ikonu. Prezident Miloš Zeman tak pravděpodobně vycítil dobrou příležitost, jak se svézt na vlně popularity doživotně odsouzeného vězně, a 23. května 2017 podepsal milost, která Jiřího Kajínka týž den vypustila na svobodu.

Ikonický obraz vysvalovaného Kajínka v zářivě zeleném tílku už tak nějak patří do galerie českého národa. Dojatí fanoušci s mobilními telefony plácají propuštěného muže po zádech a ten jde vstříc novým příležitostem. Jiří Kajínek následně naplno využívá svého ekonomického potenciálu. Dnes si můžeme pořídit hrneček s jeho podobiznou, tričko, tílko v jeho střihu, ale dokonce bonbóny či bílé víno, kde na etiketě narazíme na oblíbenou postavu české kriminalistiky.

Kromě toho, že Jiří Kajínek je a byl častým hostem několika talkshow, prezentace jeho osoby dostala nový rozměr. Odsouzený vrah získal prostor na televizi Prima ve vlastním pořadu, kde je v upoutávce se zbraní v ruce. Případ Jiřího Kajínka a jeho života na svobodě je tak jen dalším důkazem, jak absurdní umí Česká republika být. I přes nesporné nejasnosti v případu údajných vražd je při pohledu na životopis a kriminální činnost tohoto muže zcela nemístné, že je vlastně oslavovaným hrdinou.

Zdroj: redakce, zdroj blízký Jiřímu Kajínkovi, Česká televize, Český rozhlas

