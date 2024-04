Za dva až tři roky vás zkontaktuje vyspělá mimozemská civilizace, slibuje nejslavnější mimozemšťan

„Někdy mezi polovinou roku 2026 a polovinou roku 2027, někdy v tomto období zažijete na své planetě velkou kontaktní událost. V roce 2026 nebo 2027 se stane událost, kterou si uvědomí všichni na vaší planetě. Buďte tedy připraveni… bude to předzvěst probuzení mnoha lidí na vaší planetě.“ Tato událost, jak hovoří Bashar, nás má dále posunout k otevřenému kontaktu s takzvanou galaktickou rodinou a k tomu, abychom se stali jejími členy.

Tyto přelomové události v podstatě znamenají, že lidstvo jako celek dozrálo do bodu, kdy mu může být prozrazeno velké tajemství: ve vesmíru nejste sami. Pozemšťané pak budou moci navázat kontakt s jinými vyspělými obyvateli kosmu a zřejmě se i spolupodílet na řízení vesmíru.

V loňském poselství Bashar skrze Darryla Anku prohlašuje, že se pravděpodobnost splnění jeho předpovědi pohybuje mezi 90 a 95 procenty. A dodává: „Dokonce i někteří z vašich nejcitlivějších senzibilů tuto pravděpodobnost zachycují a začnou ji oznamovat.“ Dodejme, že možnost blízkého kontaktu s UFO připouští i odborníci. Například podle skupiny vědců z Kalifornské univerzity v Los Angeles by se mimozemšťané mohli se Zemí spojit do roku 2029, jak uvádí webzine Earth.

Naši vesmírní potomci z daleké budoucnosti

Darryl Anka (nar. 1951) je americký tvůrce speciálních efektů, který spolupracoval na hollywoodských trhácích jako Star Trek nebo Piráti z Karibiku. Avšak daleko více proslul jako kontaktér vesmírné entity jménem Bashar. Anka prezentuje Bashara na otevřených i soukromých sezeních po celém světě, kde Anka vystupuje ve změněném stavu vědomí a dochází zde k otevřenému dialogu s přítomným publikem.

Anka popisuje Bashara jako budoucí bytost z alternativní dimenzionální planety, která se nazývá Essassani. Essassané představují vyspělý hybridní druh: potomky lidí a takzvaných šedých mimozemšťanů. Šediváci jsou podle ufologů tou nejznámější mimozemskou rasou, s níž se lidé nejčastěji setkávají, a občas jimi bývají unášeni, jak to líčí například filmy The UFO Incident nebo Oheň v oblacích.

Essassané se dorozumívají telepaticky, proto nepotřebují mít jména. Bashar si vybral jméno, které v arabštině znamená „posel dobrých zpráv“, proto, aby se jím mohl představit lidem.

Jak se naladit na mimozemšťany

Darryl Anka poprvé spatřil mimozemšťany před padesáti lety. „Dvakrát během jednoho týdne v roce 1973 jsem zažil pozorování UFO zblízka za denního světla, přičemž v obou případech byli přítomni svědci. Při každém pozorování jsme viděli tmavé kovové trojúhelníkové plavidlo o průměru asi 30 stop na každé straně,“ uvádí Anka na své webové stránce. Vypadá to, že ho tyto bytosti z jiné planety chtěly připravit na jeho budoucí poslání.

Po tomto setkání začal Anka zkoumat UFO a paranormální jevy. O deset let později se seznámil s channelingem a začal jej studovat. Anka tvrdí, že se díky tomu naladil na Bashara. Přitom si vzpomněl, že s ním někdy před svým současným životem uzavřel dohodu, že ho bude channelovat. A taky mu došlo, že nastal čas, aby svůj dávný slib začal plnit. A tak se od roku 1983 Darryl Anka věnuje channelingu veřejně. Bashar mluvil na nejrůznější témata k tisícům lidí ve městech po celých Spojených státech, ale také v jiných zemích včetně České republiky. Prahu navštívil v říjnu roku 2016.

Channeling – nikdo neví, kdo k nám mluví

Basharův materiál je mezi znalci i laickými čtenáři považován za jeden z nejkvalitnějších výtvorů tzv. channelingu. Doktor Jon Klimo, přední expert na tento fenomén, jej definuje jako „komunikaci informací k fyzicky vtělené lidské bytosti nebo skrze ni ze strany zdroje, který údajně existuje na nějakém jiném stupni nebo v jiné dimenzi reality, než je ta fyzická, jak ji známe, a není z normální mysli (nebo já) kanálu.“

Klíčovou otázku, jestli takto získané informace pocházejí skutečně z nějakého objektivního zdroje, nebo se jedná o „pouhou“ komunikaci se složkami podvědomí, zodpovědět nedokážeme. Channelovaného materiálu, který domněle pochází od andělů, zesnulých mistrů, Ježíše Krista, mimozemšťanů apod., existuje ohromné množství a má různou kvalitu. Při jeho studiu jsem nalézal brilantní poznatky, k nimž věda dospěla mnohem později, ale také například tvrzení o tom, že Země je dutá a uvnitř žijí nám neznámé bytosti. Pokud vás téma channelingu zajímá, doporučuji vám přečíst si mou knihu.

Objevte své vnitřní mimozemšťany

Obsahem se Basharova poselství příliš neliší od jiného New Age materiálu. Hovoří o tom, jak si vytváříme vlastní realitu a proč je život ve skutečnosti holografickým zrcadlem nás samých. Lidé se mají stát celistvější a integrovanější. Svůj život nejlépe prožijeme tehdy, budeme-li se řídit svým srdcem a s opravdovou vášní dělat to, co nás nejvíc baví. Mají-li se lidé v blízké budoucnosti setkat s mimozemšťany, jako je Bashar, musí se nejprve setkat se svými „vnitřními mimozemšťany“. Bashar občas přijde i s nějakou předpovědí. Simeon Hein ve své knize uvádí, že v létě 1998 se Bashar zmínil o velké pravděpodobnosti teroristického útoku na New York a další americká města. Bashar hovořil o možnosti, že by při útoku bylo použito malé jaderné zařízení. To se sice 11. září 2001 doslova nenaplnilo, ale mnoho konkrétních věcí, o nichž hovořil, se opravdu stalo.

Na vlastní oči

Víme, že mnoho našich čtenářů bývá vůči předpovědím a věštbám všeho možného, které se objevují na našem webu nebo jinde, značně skeptických. Předpověď, s níž přichází Bashar, je ale dostatečně významná, konkrétní a údajně vysoce pravděpodobná a především by k ní mělo dojít velice brzy. Takže za dva tři roky budete mít jedinečnou příležitost zakusit na vlastní kůži, jestli je možné předvídat neočekávané události. A možná se i sami přesvědčíte, že mimozemšťané existují a ve vesmíru nejsme sami.

Zdroj: autorský článek (autor se tématem dlouhodobě zabývá, sepsal o něm i knihu)

KAM DÁL: Cestovatel časem varuje před mimozemskými bytostmi. Údajně se s nimi brzy setkáme