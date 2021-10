Zabiják použil hada jako vražednou zbraň. Poprvé to nevyšlo, tak vymyslel mnohem rafinovanější plán

Minulý týden dostal indický muž výjimečný dvojitý doživotní trest za zabití své ženy jedním z nejnebezpečnějších hadů na světě. V dubnu loňského roku zaplatil 28letý Suraj Kumar 7 000 rupií (2 000 Kč) za kobru brýlovou, jednoho z nejjedovatějších hadů vůbec. Obchod s hady je v Indii nezákonný, Suraj ho tedy musel koupit tajně od lovce hadů v jižní části státu.

Vše si pečlivě naplánoval

Mladík si s sebou přinesl plastový pytel, do kterého vystřihl otvor, aby mohla kobra dýchat, vložil ji dovnitř a odnesl si ji domů. O třináct dní později už se jeho žena Uthra vzpamatovávala z tajemného hadího kousnutí v domě jejích rodičů.

Suraj a Uthra se poznali o dva roky dříve prostřednictvím tamní seznamky. Surajův otec byl řidičem rikši a jeho matka se starala o domácnost. Uthra, která byla o tři roky mladší, pocházela z výrazně bohatší rodiny. Její otec byl obchodníkem s gumou a matka byla ředitelkou školy v důchodu.

Zabil ji kvůli věnu

Když se manželé vzali, Suraj přijal od rodičů své ženy 768 g zlata (podle aktuálního kurzu mělo toto množství zlata hodnotu 700 000 Kč). Věnovali mu také sedan Suzuki a 400 000 rupií v hotovosti (zhruba 120 000 Kč). Dále také dostával 8 000 rupií (2 300 Kč) měsíčně za péči o jejich dceru.

Uthra se do domu svých rodičů vrátila hned poté, co byla po jedovatém kousnutí propuštěna z nemocnice. Její hospitalizace trvala 52 dní a její stav vyžadoval dvě velmi bolestivé operace postižené nohy. Tehdy se ale ještě nejednalo o kousnutí kobry, ale zmije. Její manžel se totiž snažil o to, aby to vypadalo, jako že Uthra podlehla zmijímu jedu.

Zdrogoval ji a hodil na ni jedovatou kobru

Suraj kobru použil až v momentě, kdy byla jeho žena z kousnutí zmije téměř vyléčena. Podal jí sklenici džusu, do které přidal sedativa, a poté, co usnula, na ni kobru vysypal. Had ale na spící ženu hned nezaútočil. Suraj tak musel kobru chytit a přitisknout ji na její paži, až v ten moment teprve zaútočila.

„Kobry zaútočí jen v momentě, kdy je k tomu vyprovokujete,“ okomentoval průběh Surajova otřesného činu herpetolog Mavish Kumar. Suraj se snažil skrýt veškeré stopy svého krutého činu, ale nakonec ho usvědčily výsledky toxikologie a výpověď lovce hadů, který mu kobru prodal.

Zdroj: BBC

