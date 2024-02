Zabiják z New Yorku: Torso Killer tvrdil, že zabil 80 prostitutek, trest smrti nedostal

Dnes vyhledávaná část New Yorku spojovaná s celebritami a showbyznysem zvaná Times Square byla v 70. letech doupětem neřesti. Všude svítily velké neony a písmena XXX, označující erotické služby, byla úplně všude. Místní si stěžovali, že není možné už zajít ani do hospody, protože ty se postupem času měnily v peep show. Erotické podniky lákaly často sexuální predátory. Navíc prostitutky byly často vydírané a týrané svým pasákem, tyhle ženy neměly žádné zastání, policisté je tenkrát vnímali jako lůzu.

Hrůzný nález torza

Pro policii začal celý případ v prosinci roku 1979. Vánoční atmosféra pohltila město, ale detektiv z oddělení vražd Malcolm Reiman měl i v tuto zdánlivě klidnou dobu pořád dost práce. Nejhorší nález těla, který kdy viděl, se stal právě jednoho prosincového dne. Tenkrát byli hasiči přivoláni k požáru v hotelu Travel Lodge Motor Inn. Požár byl úmyslně založený a velmi amatérský.

Měl zakrýt podstatně horší scénu. V pokoji se nacházela dvě bezhlavá těla, přesněji jen torza. Bylo patrné, že se jedná o ženy, a požárníci ihned zavolali policii. Když detektiv Reiman přijel na místo činu, málem oněměl hrůzou. Byl zvyklý na brutální vraždy, ale tohle překračovalo všechny meze. Řekl: „Byl to hotelový pokoj z pekla.“

Mrtvé neznámé

Vrah chtěl zabránit identifikaci těl, k tomu mu posloužil nejen požár, ale i brutální nakládání s těly. Detektivové se velice podivovali nad tím, že krom těl a rozlité hořlaviny byl pokoj naprosto čistý. Žádné krevní stopy. Torza vypadala jako tělo nebohé Otýlie Vranské, ale chyběla hlava. Policisté museli zjistit totožnost oněch neznámých. Na počátku 80. let ještě testy DNA nebyly.

Půjčili si figuríny z obchodu s konfekcí a oblékli jim nalezené šaty (ty byly složené na hotelové posteli), poté informovali média o policejní výstavě. Lidé se začali hrnout, kriminalisté dostávali poznatky, ale žádný nevedl k totožnosti zavražděných dívek. Fotky šatů se objevily také v novinách a televizi. Právě tam je poznala jistá Rose, která zavolala policistům. Šaty měla nosit její kamarádka, prostitutka. Byla identifikována jako 22letá emigrantka Deedeh Goodarzi, totožnost druhé ženy se nepodařila do teď objasnit, noviny ji pojmenovaly Manhattan Jane.

Hon na predátora

Pojem sexuální predátor v té době ještě nebyl mezi veřejností, ale ani policií příliš známý. Každému policistovi, zocelenému newyorskými ulicemi, bylo jasné, že člověk, který toto udělal, byl stvůra a nezastaví se. Byl povolán mladý a nadějný vyšetřovatel Vernon Gebereth, který přišel s novou metodou kriminálního profilování. Spočívalo ve shromáždění vědeckých poznatků o činu, z nichž se poté zkušený kriminalista snažil vytvořit profil pachatele. Prověřování vytipovaných osob však nepřineslo žádné výsledky.

Slušný člověk a táta od rodiny

Detektivové začali procházet záznamy o zákaznících, kteří v této oblasti napadli prostitutky. Našly se shodné popisy člověka, který nechtěl dívku nechat jít, když mu nebyla povolná. Bil prostitutky a vyhrožoval jim pistolí. Oznámení podal dokonce pasák jedné z napadených dívek. Tyto informace je nasměrovaly k Richardu Cottinghamovi, obyčejnému otci a manželovi, který pracoval v rozvíjející se počítačové firmě. Byl vyslechnut kriminalisty, ale všechna obvinění popřel, neměli na něj nic. Také nezapadal do profilu, který vytvořili. Jeho jméno však definitivně neodložili.

Konec „torzo vraha“

Noviny a veřejnost daly zabijákovi z Times Square jméno Torso Killer, v překladu „torzo vrah“. Dalšího útoku se deviant dopustil velmi brzy, tentokrát se mu stal osudným. Jednu vyhlédnutou dívku v hotelu zdrogoval, spoutal a bil, proto nahlas volala o pomoc. Když přiběhla pokojská, otevřela dveře na řetízek, takže nebylo vidět dovnitř. Pokojská viděla pouze vyděšenou dívku, která jí říkala, že je vše v pořádku. Nenápadně si projela palcem pod krkem, čímž naznačovala podřezání. Bystrá zaměstnankyně hotelu vše pochopila a zalarmovala policii. Ta již byla v hotelu, protože jiný host slyšel křik také a s voláním nečekal.

Muž utíkal po hotelové chodbě s kufříkem v ruce. Za ním běžel policista s brokovnicí. Dal mu na výběr: buď zastaví, nebo ho zastřelí. Chlap zastavil a upustil kufřík na zem. Z něj se vysypaly pouta, biče, krabičky s prášky a další věci. Deviant skončil v poutech, poté nastala identifikace. Byl to Richard Cottingham.

Stovky mrtvých?

Vyšetřovatelé se do případu jak se patří „obuli“ a začali Cottinghama konfrontovat s případy zavražděných prostitutek. Vše popíral, také tvrdil, že těm ženám zaplatil, aby snášely dobrovolně bolest. Nakonec byl odsouzen za pět brutálních vražd, kterých se dopustil v New Yorku a New Jersey. Byl odsouzen na doživotí. Postupně se ve vězení přiznával k dalším vraždám, dohromady jich zatím je 18. Kriminalisté odhadují, že jich může být po celé Americe okolo stovky.

Problém byl, že Cottingham vraždil v různých amerických státech a tehdy spolu kriminalisté z různých států skoro nespolupracovali. Až později se povedlo spojit newyorské vraždy s dalšími. Zajímavostí je, že Cottingham si vytvořil přátelský vztah s dcerou jedné z obětí, nejspíš to poukazuje na jeho temné charisma.

Zdroj: autorský článek

