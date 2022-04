Žena usiluje o největší pozadí na světě. Výsledek je neuvěřitelný

Natasha Crown se na sociálních sítích těší poměrně velkému úspěchu, na instagramu ji sledují celkem 2 miliony fanoušků, a to z jediného důvodu.

Natasha je totiž odhodlaná zvětšovat své pozadí do obrovských rozměrů a zdá se, že ji nic nezastaví. Dokonce ani negativní komentáře, které se pod jejími příspěvky objevují již pravidelně.

Nedávno zaplatila přes 3 miliony korun za operaci, která její pozadí zvětšila tak, že nyní již téměř popírá zákon gravitace.

Nezdá se, že by někdy se zvětšováním své zadní části těla hodlala přestat, na svém instagramu totiž přiznala, že se řídí heslem „čím větší, tím lepší“.

Pod příspěvky influencerky se objevují stovky komentářů, které ji ve formování jejího těla do bizarních rozměrů podporují.

„Moje oblíbená královna,“ napsal fanoušek.

„Jsi nádherná,“ napsal další.

„To je perfektní postava,“ objevilo se pod příspěvkem.

Objevily se ale i komentáře, které vyjadřovaly nesouhlas a také strach o zdravotní stav influencerky.

„Tak to teda ani náhodou,“ napsala jedna ze sledujících.

„To vypadá hodně bolestivě,“ objevilo se pod snímkem.

Navzdory stovkám fanoušků se ale Natashe její extrémní úpravy v osobním životě příliš nevyplácí. Svěřila se, že si již 7 let nemůže najít partnera.

„Můj poslední vztah skončil před sedmi lety. Myslím, že se mě lidé bojí,“ prozradila v show Hooked on the Look.

Zdroj: Hooked on the Look

