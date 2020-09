Zlatá devadesátá na talíři: Katův šleh, první hamburgery a jídlo z mrazáku

Revoluce v roce 1989 nepřinesla pouze změnu politické ideologie. Socialismus byl zašlapán do země kapitalismem a ten se postupně postaral i o to, jak se Čechům měnil jejich jídelníček. Vzpomínáte si, co bylo v devadesátých letech vzácností? Co malovaly děti a kde byl otevřen první McDonald?