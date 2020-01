Zlaté české ručičky. Jsou odvětví, ve kterých jsme nejlepší na světě a ví se o tom jenom málo

Auta nebo pivo, to určitě napadne každého z nás při tipování, v čem dokážeme převyšovat celý svět. Jsou ale odvětví, ve kterých je to ještě více drtivé, ale moc se o nich neví. Jaká to jsou a dokazují tak, že Češi jsou opravdu velmi šikovným národem a že rčení zlaté české ručičky sedí jako...no, prostě dokonale?