Zlaté ručičky českých sklářů. Stále patří ke světové špičce, i když jejich řemeslo umírá

Sklářství vzniklo již zhruba před 5 000 lety a jeho kořeny sahají opravdu hodně hluboko. Historikové a archeologové se shodují na tom, že původní zmínky jsou již od roku 3500 př. n. l. Sklářství je také spojováno s Mezopotámií nebo starověkým Egyptem.

První výrobek ze skla patří, dle dostupných dokumentů, do roku 1450 př. n. l. Jedná se o keramický pohár egyptského faraona Thutmose III., který je sklem zdoben. Římané následně dokázali díky foukací píšťale rychle pozvednout sklářství a vyrobili první čiré sklo. Ve 13. století vzniklo následně tzv. Benátské sklo, se kterým se setkáváme až do současnosti. V minulosti to byl pojem představující především velký luxus.

České sklo si začalo budovat svůj punc

Velkou konkurencí světu se stalo české sklo, jež sem bylo původně importováno z oblasti Blízkého východu. Místa, kde se sklo nejvíce na českém území následně vyrábělo, představovaly hory a podhůří, ať již Podkrušnohoří, Šumava, Krkonoše či Vysočina. V těchto místech najdete i první sklárny z druhé poloviny 13. století. Vznikaly zde například růžencové perle, vitrážová okna či mozaiky.

České sklo muselo ujít velký kus cesty, aby mohlo dosahovat výsledků skla světového. Samotní benátští mistři mu pomáhali se zdokonalovat. Zajímavým výsledkem toho je i skleněná mozaika na Zlaté bráně Svatovítské katedrály na Pražském Hradě. Nicméně tím největším produktem, který rozrazil svět, byl český křišťál, jenž byl objeven v Müllerově sklárně na Šumavě. Právě tímto získalo české sklo na velkém zájmu v zahraničí. Český křišťál navíc začal postupně vytlačovat z trhu i sklo Benátské.

Posun k luxusu

V 18. století se Češi posunuli k výrobě luxusnějšího zboží. Zdobená zrcadla i lustry se začaly dostávat do zámků či hradů bohatých panství. V 19. století se do popředí dostává především hravost a kombinace s barvami. Na přelomu 19. a 20. století se díky umu sklářů a technologiím velmi rychle rozvinula spolupráce sklářských firem s výtvarníky. Do popředí se v letech 1911–1913 dostává i sklo broušené.

Po vzniku Československa se začaly rozvíjet umělecké školy a průmyslové instituty. I třicátá léta následně české sklo výrazně postihla. Styl výroby byl totiž přeorientovaný na válečný směr. Po komunistickém převratu se sklářský průmysl soustředil do několika institucí a zahraniční obchod představovala zejména firma Skloexport.

České sklo si udržuje prestiž

České sklo si udržuje prestiž až do současnosti a i přes veškeré krize je stále v popředí. Mezi největší jména v tomto oboru bychom zmínili Josefa Drahoňovského, koncem dvacátého století je to pak rozhodně jméno Bořka Šípka. V současnosti najdete sklo především v kombinacích se šperky. Kromě nich je sklo propojováno i s moderními materiály, jako je např. chirurgická ocel.

Také město Jablonec nad Nisou se může pyšnit pojmem skleněná bižuterie. Současným cílem je oživit sklárny, které se vlivem ekonomické situace dostaly postupně do pozadí. Jejich vzorem může být i osud sklárny ve Světlé nad Sázavou, která se opět nadechuje k návratu do popředí.

Limonáda v zavařovací sklenici?

V práci se sklem se meze nekladou... V příjemné kavárně vám přinesou domácí limonádu v zavařovací sklenici nebo co třeba využít deformované lahve do podoby svícnů? Fantazie je na místě. Dokonce i recyklované sklo nachází v současnosti veliké využití.

Zajímavou cestou jsou rovněž výlety do českých skláren. Vyfoukněte si vlastní sklo na Šumavě ve sklárně Annin, k tradici se zase vraťte třeba ve sklárně Lindava. Sledovat zde můžete i práci sklářů a brusičů přímo při akci. I tady si můžete vyzkoušet, jaké je to být sklářem.