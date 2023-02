Čištění uší vatovými tyčinkami je nebezpečné, ušní maz odstraňte jinak a lépe

Ušní maz je jednou z věcí, která nám neustále otravuje život. Působí totiž v uchu velmi nekomfortně a je také značně neestetický, což se řeší již dlouhá staletí. Bezesporu si všichni pamatujeme scénu z oblíbeného seriálu Bylo nás pět, kdy pan Fajst nabádal k tomu, aby měla mládež uši čisté.

„V rámci čištění uší se nejvíce využívají vatové tyčinky. Jsou jednoduché na používání, relativně finančně dostupné, a navíc je pocit po vyčištění nepopsatelný. Ovšem pozor. Jestli máte jen trochu silnou vůli, tak byste se jich určitě měli vzdát, protože vás dřív nebo později přivedou do ordinace lékaře. Jejich používání je nebezpečné,“ vysvětluje MUDr. Ivan Polák.

Z uší se dostane i přirozenou cestou

Zajímavostí podle lékaře může být, že ušní maz, kterého se chceme zbavovat, je vlastně prospěšný. „Jeho úkolem je totiž zadržovat bakterie a nečistoty, které by se mohly dostat až k ušním bubínkům. Tenká vrstva ušního mazu ve vnitřním uchu je tedy naopak velmi žádoucí.“

Ušní maz je navíc kromě toho schopen dostat se z uší také přirozenou cestou. „Když žvýkáte, vaše sanice vytvářejí jakousi pumpu, která pomalu posunuje maz ven z uší. Ten pak oschne a odrolí se. Takže v reálu není ušní maz takovým problémem, samozřejmě, pokud vám ho ve zvukovodu nevzniká extrémně mnoho,“ má jasno odborník.

Jaké hrozí nebezpečí?

V souvislosti s používáním tyčinek se asi nejčetněji mluví o nebezpečí protržení ušního bubínku. „Ano, sice je to klidně možné, ale pravděpodobnost, že se něco takového stane, není příliš velká. Spíše jde o to, že si šťouráním uši moc nevyčistíte. Vidíte, že je tyčinka po vytažení z ucha žlutá, což vás tak nějak uspokojí.“

Jenže skutečnost je podle lékaře taková, že jste ušní maz pouze posunuli hlouběji k ušnímu bubínku, kde se z hmoty postupně vytváří špunt. „Kvůli němu vám po čase začne hučet v hlavě a budete také hůře slyšet. Něco takového vám pak z ucha dostane pouze lékař. Navíc při čištění vatovými tyčinkami můžete poškodit ochrannou vrstvu v ušním kanálu, kam se pak jednodušeji dostane infekce.“

Jak si tedy uši vyčistit?

Zbavit se zvyku, který možná děláte od dětství, není samozřejmě snadné. „Jedinou možností je nejspíše tyčinky vzít, zahodit je a už je nikdy více nepoužívat. Jestli to opravdu nejde, tak si zkuste tímto způsobem uši čistit jen třikrát za měsíc. Dělejte to ideálně po vysprchování, protože horká voda je schopna ušní maz alespoň zčásti uvolnit. Tyčinku držte dvěma prsty v místě, kde končí vata, díky čemuž zamezíte, aby se tyčinka dostala příliš hluboko do ucha, a lehce vytřete vnitřek ucha, hlavně se nesnažte jít více hluboko,“ uvažuje odborník.

Uši si následně zacpěte kouskem vaty, což zamezí, aby ušní maz vytekl během noci ven. „Ráno z uší odstraňte vatičky, nakloňte hlavu na jednu stranu a kápněte do jednoho ucha trochu kysličníku. Počkejte, až skončí šumící proces, následně hlavu nakloňte na druhou stranu a tekutinu vytékající z ucha vysušte. Podobně pokračujte i u druhého ucha. Celou proceduru klidně opakujte.“

