Jedeme do Maďarska: Bez dálniční známky ani ránu

V Maďarsku je dálniční známka povinná pro motocykly, osobní automobily, nákladní automobily do 3,5 tun, karavany a autobusy. Vozy nad 3,5 tuny platí elektronické mýtné podle skutečně ujeté vzdálenosti. Je možné zakoupit i regionální dálniční známky, ty platí pouze pro vybrané silnice v daných regionech. Koupit můžete známku na deset dní, měsíc či rok. Nikam ji nelepíte, nákup je možné uskutečnit online.

Ceny, pokuty a další informace

Dálniční známku je potřeba koupit před příjezdem do mýtného úseku (proto je dobré se o vše postarat ještě dřív, než někam vyrazíte). Třeba pro osobní auta do 3,5 tuny a 7 míst k sezení (odpovídá kategorii D1) je cena desetidenní známky 5 500 HUF, měsíční vás vyjde na 8 900 HUF a za roční zaplatíte 49 190 HUF. Za regionální známku dáte 5 720 HUF. Více informací o tom, jak a kde nakupovat stejně, jako a ceny známky u dalších kategorií, najdete na internetu stejně. Například zde.

Riskovat jízdu bez platné dálniční známky se nevyplatí, takže to rozhodně nedoporučujeme. Pro řidiče osobních automobilů je pokuta až do výše 14 875 HUF a pro řidiče autobusů 66 925 HUF. Když zjistíte, že jste koupili špatnou známku nebo vám ukradnou auto, můžete žádat o výměnu či náhradu známky. Je to ale za poplatek, který se může měnit. Doporučujeme tedy zjistit si předem, zda se vám tento krok vůbec vyplatí.

Jak koupit?

Některé online obchody nabízejí nákupy dálničních známek, ovšem s nutnou registrací. Na výše uvedeném odkazu tak činit nemusíte. Po zadání nutných údajů jen stačí zaplatit cenu dálniční známky kreditní kartou, k čemuž slouží zabezpečený platební kanál.

Důležité je si uvědomit, že pouhé zaplacení známky neznamená, že můžete automaticky vyjet na dálnici. Je nutné nejprve zkontrolovat, zda byla vaše platba potvrzena (hlavně zkontrolujte ID známky) nebo zda vám přišel mail o úspěšném dokončení nákupu.