Klíšťata útočí, Česká republika je epicentrem. Klíšťová encefalitida si nevybírá, říká lékař

Případů klíšťové encefalitidy je u nás stále více. Loni se přitom podle SZÚ nakazilo 697 lidí, z toho nejvíce v Jihočeském kraji. Očkování je však z veřejného zdravotního pojištění od 1. 1. 2022 hrazeno pouze pojištěncům starších 50 let. Mladším lidem pojišťovny přispívají v řádech stokorun s tím, že jedna dávka vakcíny by se měla vejít do tisíce korun i s aplikací. Vakcína se skládá ze tří dávek, očkovat lze od jednoho roku věku (u nás se používají látky pod názvy Encepur a FSME-Immun, každá má variantu pro dospělé a pro děti).

Proč je u nás tolik nakažených?

Povědomí o možnosti očkování proti klíšťové encefalitidě je v České republice téměř stejné jako o očkování proti tetanu a chřipce. Jak je tedy možné, že je proočkovanost nízká? „Domnívám se, že jde o kombinaci několika faktorů. Podobně jako u chřipky jsou mnozí přesvědčeni, že se jich klíšťová encefalitida netýká, což je velký omyl,“ kroutí hlavou doktor MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu

Řada lidí také velmi podceňuje závažnost klíšťové encefalitidy, která se již vyskytuje prakticky na celém území ČR. Dále chybí komplexní informační a očkovací kampaně, které jsou řadu let prováděny například v sousedním Rakousku a na kterých se podílí celá řada účastníků, tzv. klíčových hráčů (státní instituce, zdravotní pojišťovny, výrobce, lékařská a lékárnická komora, neziskové organizace a další).

Lidé nemají ani základní informace

Mnoho lidí nemá o klíšťové encefalitidě základní informace. „Nedávný průzkum například ukázal, že každý druhý z nás si chybně myslí, že je možné klíšťovou encefalitidu léčit antibiotiky (to není možné kvůli jejímu virovému původu). Toto procento je nejvyšší ze všech evropských zemí, na jejichž území se nakažená klíšťata vyskytují,“ doplnil lékař.

A je tu ještě další důvod. „Dalším důvodem, proč je počet nakažených v České republice nejvyšší v Evropě, je neobnovení očkování po 3 až 5 letech. Už na první přeočkování z nich dorazí pouze čtvrtina naočkovaných. 3 nebo 5 let je relativně dlouhá doba, lidé na přeočkování zapomenou, někdo ani neví, že je přeočkování nutné,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zatímco při základním očkování jsou potřebné tři dávky, k přeočkování je nutná pouze jedna dávka vakcíny.

KAM DÁL: Sezóna klíšťat je tu. Jak ochránit psy a kočky před nemocemi? Rozhovor s veterinářkou.