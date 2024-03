Kofein je droga a může způsobit vážné zdravotní problémy. Týká se to hlavně některých skupin lidí

„Kofein stimuluje tvorbu hormonu dopamin. To je chemická látka v lidském mozku, která má na starosti radost, potěšení apod.,“ tvrdí pro Čtidoma.cz doktor Pečenka. Jenomže s tím mohou jít ruku v ruce deprese, úzkosti či panické ataky, jak dokládá analýza z roku 2022.

Zvýšený tlak a bušení srdce

V běžné kávě bývá asi 40 miligramů kofeinu a tento výzkum prokazuje, že kofein může být problém pro naše srdce. Přibližně 320 miligramů kofeinu (odpovídá čtyřem 250mililitrovým plechovkám Red Bullu nebo osmi šálkům kávy) způsobuje dočasně zvýšený tlak a extrémní rychlost bušení srdce.

Toto se stupňuje, pokud jsou energetické nápoje kombinovány s alkoholem. „Když si dáte dva tři Red Bully s vodkou na diskotéce a ‚nejedete‘ takto každý den, tak bych to moc neřešil. Tím spíš že předpokládám, že takový člověk tancuje nebo je prostě ve víru zábavy,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz MUDr. Jaroslav Pečenka.

Kofein jako stimulant a riziko pro těhotné

Mnoho lidí si dává kávu nebo energetický nápoj pro povzbuzení brzy ráno nebo odpoledne. Za prvé jde o to mít víc energie, za druhé si „energeťákem“ můžeme navodit lepší náladu. Rizika však existují. „Nelze to vztahovat na všechny lidi. Šmahem vzít každého, koho vidíte, to nejde. Faktem ale je, že pokud je člověk citlivější na duševní problémy, případně má nějakou neléčenou nemoc, o které ani nemusí vědět, pak kofein opravdu může udělat značnou neplechu.“

Velmi diskutovaný je kofein v rámci těhotenství. Pravdou je, že ho placenta propouští, tedy může skončit v krevním řečišti vyvíjejícího se plodu. Výzkum ukázal, že denní spotřeba více než 300 miligramů kofeinu může být spojena se zvýšeným rizikem nízké porodní hmotnosti, zatímco více než 350 miligramů může souviset s potratem.

Například na stránkách Národní zdravotní služby se lze dočíst, že těhotné ženy mohou konzumovat do 200 miligramů kofeinu denně. Nejnovější výzkumy však naznačují, že bezpečné množství konzumace kofeinu během těhotenství v podstatě neexistuje. „Nepodílel jsem se na těchto výzkumech. Za sebe bych to řekl takto – pokud chce mít žena klid, nechť si nic s kofeinem nedává,“ má jasno doktor Pečenka.

Jak to tedy s kofeinem je?

Většina lékařů se shoduje na tom, že nelze jednoznačně říct, jestli je kofein dobrý, nebo špatný pro lidský organismus. „Vždy záleží na jedinci. Je to stejné, jako nemůžete říct, že konopí je pouze špatné. Někomu prospívá, dokonce mu může pomoci v léčbě. Pokud nemáte problém s metabolizmem, kofein v rozumném měřítku neublíží.“

Je ale třeba si uvědomit, že kofein je droga a toxicita nebo předávkování jsou sice vzácné, ale rozhodně smrtelné. „Opatrnost je namístě, to bezesporu. Zvlášť pokud konzumujete nějaké doplňky s obsahem kofeinu,“ uvažuje lékař. A jaké jsou tedy příznaky, které mohou napovědět, že v sobě máte kofeinu až příliš?

Nespavost

Nevolnost / podrážděný žaludek

Bolest hlavy

Neklid a/nebo úzkost

Depresivní stavy

Kdo by chtěl kofein omezit, měl by to podle MUDr. Pečenky dělat postupně. „Vedlejší účinky jsou nepříjemné, ale zdaleka nejde o takové věci, jako když se zkoušíte dostat z tvrdých drog. U kofeinu se musí počítat s bolestí hlavy a únavou. Za sebe bych tedy všechnu kávu najednou nevyhazoval,“ doplnil pro Čtidoma.cz MUDr. Pečenka.

Zdroje: autorský článek

