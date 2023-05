Kvašené zelí je superpotravina plná vitaminů, říká lékař. Vyrobíte ho doma za pár korun

„Nakládané zelí je superpotravinou s vysokým obsahem vitamínu C a dalších potřebných látek. A když už vás infekce napadne, potřebujete až desetinásobek „céčka“. Navíc zelím docílíte stability krevního cukru a zvýšíte libido. To znamená, že na tom budete dobře psychicky a rychleji doplníte energii,“ vysvětluje MUDr. Ivan Hron.

Ovšem není zelí jako zelí. Jak odhalil dTest, v kupovaném zelí požadovaný vitamin téměř nenajdete. Je tedy na čase naučit se kvašené zelí vyrábět doma. „Nemusíte ale zůstat jen u zelí. Například kvašená řepa či další zelenina mají pro tělo taktéž blahodárné účinky,“ doplnil lékař. Ideální je podle něj například mrkev, cibule, květák, ale použít se dá i brokolice, kedlubna nebo ředkvičky.

Na nakládání vám vystačí sklenice

Zelí lze nakládat v jakoukoliv roční dobu, a to i do zavařovacích sklenic. Ani nepotřebujete kruhadlo. Když si naložíte jen pár kilo zelí, zvládnete to i nožem. Hlávkové zelí si nakupte podle vaší potřeby v supermarketu a připravte si zavařovací sklenice.

Hlávky zbavte vrchních listů, operte a třeba nakrájejte nožem. Zelnou krouhanku nasypte do nějaké větší nádoby, kde ji můžete společně s kořením a solí řádně promíchat a promačkat, až pustí šťávu. Kvůli chuti můžete přidat do zelí cibuli a také nastrouhaný, případně nadrobno nakrájený křen.

Kolik soli a koření?

Jak už bylo uvedeno, je jen na vás, kolik zelí budete chtít naložit a jaká je vaše spotřeba. Vycházejte ale z tohoto postupu: na 5 kilogramů zelí potřebujete 10 dkg soli, nejlepší je mořská, dále pak 15 g kmínu, 5 dkg cukru, pět cibulí a jeden menší křen. To vše smíchejte dohromady a podle návodu výše všechno promačkejte. Zelí pak natlačte do sklenic o objemu 0,7 l a upěchujte tak, aby v každé byla i šťáva. Nakonec zavíčkujte. Použít můžete i šroubovací víčka. Sklenice pak dejte na plechy někam do tepla, nejlépe k topení.

Víčka se nejdříve vyboulí. Je to tím, že zelí kvasí a vytéká z něj voda. Tu nemusíte vylévat. Schovejte ji do lednice, bude se hodit později na dolévání sklenic po odebrání zelí. To totiž musí být pořád ponořené. Sklenice necháme v teple asi 2 až 3 týdny. Za tu dobu by se měla víčka vcucnout. Pokud ne, nevadí to, protože po této době sklenice odneseme do chladu (ne do mrazu) a můžeme začít s ochutnáváním. Zelí je nejlepší nabírat čistou dřevěnou vidličkou. Poté povrch opět uhladíme. Je potřeba dát pozor, aby zelí bylo stále ponořené, aby se k němu nedostal vzduch. Proto se nám nyní může hodit šťáva, kterou jsme si schovali v lednici. Pokud ji nemáme, stačí svařit vodu, kterou mírně osolíme a vychladlou dolijeme.

Recept na kvašenou zeleninu „pickles“

Potřebujeme 1 kilogram zeleniny podle našeho výběru, ale vhodné je, aby základem bylo zelí (bílé nebo červené), 15–20 g mořské soli, trochu kmínu. Zeleninu nakrájejte, případně nastrouhejte najemno, promíchejte se solí a kmínem a směs důkladně promačkejte rukama, aby pustila šťávu. Poté napěchujte zeleninu do připravené nádoby. Musíte ji zatížit. Všechny použité nádoby a zátěže předtím vyvařte, abyste do zeleniny nezanesli nepotřebné bakterie. Zase je nutné, aby směs byla pod vodou. Nádobu uzavřete, ale tak, aby mohly odcházet tvořící se plyny; počítejte s tím, že obsah nádoby nabude na objemu a začne přetékat. To vyřešíte tak, že nádobu položíte do nějaké mísy.

Kvašení potrvá při pokojové teplotě asi tři až pět dní. Pak můžete zeleninu přendat do menších sklenic a dát do chladničky, čímž zastavíte kvasný proces. Tam vydrží řadu týdnů, pokud ji dříve nesníte. Podobně jako kvašené zelí je i kvašená zelenina ideální přílohou k jídlům. Je chutná samotná, ale hodí se jako příloha třeba ke grilovanému masu.

