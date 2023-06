Libuše (33): Příznaky roztroušené sklerózy jsem ignorovala. Měla jsem ale štěstí, na rozdíl od kamarádky

„V nemocnici jsem absolvovala CT hlavy, které mrtvici nepotvrdilo, ale nějaký nález na mozku jsem měla. Musela jsem tam proto zůstat, abych za několik dní podstoupila magnetickou rezonanci,“ popisuje. Na základě výsledků tohoto vyšetření lékař vyslovil podezření na roztroušenou sklerózu a poslal Libuši na lumbální punkci, která diagnózu definitivně potvrdila.

Příznaky neřešila

Lékař jí proto nasadil kortikoidy a poslal ji do centra pro léčbu roztroušené sklerózy. „Na jednu stranu se mi ulevilo, že to není mrtvice, ale na druhou jsem začala mít strach z neznáma. Roztroušenou sklerózu jsem sice znala, má ji totiž jedna moje kamarádka, ale stejně jsem si nebyla jistá, co mě čeká,“ vysvětluje Libuše, která si zpětně uvědomuje, že se nemoc ozývala už dříve, ale ona tomu nepřikládala váhu. „Na slunci jsem se rychle přehřívala, cítila jsem tepání v hlavě, v noci mě budily záškuby pod kůží. Bývala jsem hodně unavená, ale protože nejsem příliš aktivní člověk, tak jsem si říkala, že jsem prostě jenom líná,“ říká sebekriticky.

Kamarádka trpěla atakami

Poté, co se Libuše dozvěděla, co ji opravdu trápí, jí kamarádka poradila, aby šla do specializovaného centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, protože tam sama chodí a s péčí je spokojená. „Měla jsem štěstí, protože mě v centru přijali. A paní doktorka, ke které chodím, je skvělá. Navíc mi sdělila, že podle nových pravidel mi může hned nasadit nejmodernější léky, takže jsem okamžitě dostala vysoce účinnou biologickou léčbu,“ popisuje.

Nejdříve musela vysadit kortikoidy, což způsobilo, že se jí začaly vracet nepříjemné příznaky, ale po nasazení biologického léku opět ustoupily. Užívá jej přibližně půl roku a cítí se dobře. Kromě únavy nepociťuje skoro žádné projevy nemoci, ani nežádoucí účinky léčby. „Moje kamarádka, která má roztroušenou sklerózu přes deset let, takové štěstí neměla. V době, kdy jí nemoc objevili, totiž nebylo možné nasadit vysoce účinné preparáty hned po první atace. K těm se dostala až po vyzkoušení několika různých léků základní linie a prodělání řady atak nemoci,“ říká.

Nemoc mě donutila zamyslet se

Libuše se zbavila i svého zlozvyku – kouření. „Lékařka mi řekla, že musím okamžitě přestat, protože kouření roztroušenou sklerózu zhoršuje. Věděla jsem ale, že sama to nezvládnu,“ vysvětluje. Navštívila proto Centrum pro léčbu závislosti na tabáku, kde jí s odnaučením pomohli, a nyní je z ní nekuřačka. „Považuji to za své velké vítězství. Roztroušená skleróza mě přiměla zamyslet se nad svým životním stylem a všeho si tak nějak více vážit,“ vysvětluje.

Libuše má tříletého syna a plánuje návrat do práce, zatím na zkrácený úvazek. „Částečně se vrátím k výuce dramatické výchovy na základní umělecké škole a také k profesi kadeřnice. Udělala jsem si totiž kurz, protože mě tato práce vždy bavila. Uvidím, jak to půjde, a pak bych si případně úvazek rozšířila.“ Díky podpoře rodiny a přátel nahlíží na svou situaci pozitivně a snaží se nepřipouštět si, že by mohlo být hůř. „Mám velké štěstí na lidi okolo sebe. Jsou tu pro mě vždy – když jsem šťastná, ale i když se lituji nebo zlobím, za což jsem jim opravdu vděčná,“ uzavírá Libuše.

Zdroje: příběh paní Libuše

