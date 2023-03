Při covidu se zapomnělo na rakovinu a teď čísla stoupají, straší onkologové

Včasná diagnóza je klíčovým faktorem, díky němuž může mít pacient vysokou šanci na vyléčení. Problém je, že ve chvíli, kdy si člověk všimne odchylek a pomyslí na nemoc, bývá rakovina už v pokročilé fázi a možnosti, jak ji utlumit, jsou značně omezené. Dva roky pandemie způsobily, že lidé odložili stranou skutečné potíže a soustředili se jen na covid. Většina oddělení navíc nefungovala a přístup k lékařské péči byl osekaný na minimum. Rakovina si ale pauzu nedala. Naopak. Stres bujení urychlil. A v ordinacích na onkologii je teď zhruba o 15 % pacientů více.

To potvrzuje i onkoložka Petra Garnolová: „Během covidové pandemie, zejména v první vlně, byl významně omezen provoz řady ambulancí a také oddělení zobrazovacích metod. Z toho důvodu byl v tomto období záchyt nově diagnostikovaných pacientů nižší a nyní čísla opět narostla.”

Zhoubný nádor

Většina lidí má zkreslenou představu o tom, co to zhoubný nádor je. V hlavě jim leží jen to, že podstoupí chemoterapii, přijdou o vlasy a do pár měsíců zemřou. Pochopení toho, co se za tím vším skrývá, ale může ulevit psychice, a tím podpořit léčbu. Tomu pomůže i to, když se člověk dál věnuje svým koníčkům, jako je zahrada nebo cestování.

Ohroženější skupinou jsou muži. A to i přesto, že se ročně s rakovinou prsu potýká více než sedm tisíc žen.

Maligní nádor je život ohrožující stav, kdy buňky nejsou pod kontrolou organismu. Získaly schopnost nekonečného dělení, napadají okolní tkáně a vytvářejí ložiska (metastázy), kde se množí. Nejnebezpečnější je ztráta apoptózy. Za běžného provozu totiž poškozené nebo využité buňky umírají a uvolňují místo těm zdravým. Zhoubné nádory tento proces ale blokují a buňky dál rostou, množí se a šíří rakovinu.

Před návštěvou lékaře

Ještě před třiceti lety se lékaři na oddělení onkologie příliš nehrnuli. Šlo o neprobádaný obor, kde se šířil strach a beznaděj. Dnes je tomu jinak. Metody, jak rakovinu odhalit už v počátku, eventuálně ji utlumit, značně pokročily. Biopsie krve nebo aplikace virů, které způsobují opary, mají velký potenciál. Počty pacientů ale zvyšuje i fakt, že se lidé dožívají vyššího věku, a proto je větší pravděpodobnost, že se „dočkají“ rakoviny.

Máte-li ale nepříjemný pocit a pozorujete symptomy, které by mohly na nádor ukázat (například únava, změny na nehtech, horší vidění nebo migrény), můžete provést jednoduchou kontrolu. Rakovina (nehledě na typ) se vyznačuje čpavým zápachem v ústech, který neutlumí ani důsledná ústní hygiena. Jak nádor roste, buňky na jeho povrchu vylučují látky, které za sebou nechávají nepříjemnou stopu. Nevychází ale přímo z úst, jsou totiž produktem rakovinového bujení.

Na zápach jsou hodně citliví především psi. Nesnesou ho, budou se vás snažit „očistit“. Nebo se vám začnou vyhýbat a štěkat na vás, protože se změní pach, na který jsou u vás zvyklí.

