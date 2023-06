V Česku se šíří africká klíšťata. Parazity nedusit a nepoužívat běžné přípravky proti hmyzu, radí odbornice

„Africký druh Argas brumpti žije až sedmadvacet let. Třetinu svého života navíc dokáže strávit bez jídla, což je neuvěřitelné. Samice afrického klíštěte může naklást vajíčka i čtyři roky poté, co uhynul poslední samec v širokém dalekém okolí,“ vysvětlil entomolog Julian Shepherd z Binghamtonské univerzity v New Yorku.

Kde se můžete nakazit?

Rizikovým místem, kde se můžete nakazit, jsou především listnaté a smíšené lesní porosty, břehy vodních toků a místa s vysokou trávou. S klíšťaty se ale můžete setkat také v městských parcích a zahradách. Ideální je tedy chránit se proti klíšťatům pokaždé, když jdete do přírody.

„Klíšťata jsou malá a nenápadná. Nebzučí jako jiný hmyz a většinou ani necítíte, že se vám pohybují po kůži. Není tedy možné si na ně „jen“ dávat pozor. Je nutné se před nimi dostatečně chránit, protože následky boreliózy či encefalitidy mohou být fatální a doživotní,“ říká PharmDr. Ivana Lánová.

Přípravky působí jen polovinu času

Do přírody je dobré vyrazit v dlouhém oblečení z hladké látky. Barvy zvolte spíše světlejší, klíšťata na nich lépe uvidíte. Důležitou výbavou v ochraně proti klíšťatům je zejména repelent: „Při výběru repelentu je důležité zaměřit se na jeho účinnou látku. Látka DEET je velice silná a účinná, ale pro citlivější osoby může být dráždivá. Téměř stejné účinky má látka icaridin, která je méně dráždivá. Pro děti a citlivé osoby je pak dobré zvolit repelent s jemnější účinnou látkou IR3535, tedy ethyl aminoproprionate. Dobré je pamatovat na to, že doba účinku repelentu proti létajícímu hmyzu, například komárům, která je uvedená na obalech, se v případě klíšťat zkracuje na polovinu,“ upřesňuje Lánová.

Repelent je vhodné aplikovat na oblečení, především na spodní část nohou od kolen níže. Klasické přípravky můžete doplnit repelentním náramkem a přírodními látkami, které klíšťata odpuzují, jako je např. tea tree olej či citrónový olej. Nejúčinnější ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Proti borelióze zatím vakcína neexistuje.

Přisáté klíště? Nedusit!

Pokud už najdete přisáté klíště, nepanikařte. „Nesnažte se ho mazat a dusit běžnými mastmi nebo oleji. Když se klíště přidusí, může vypustit obsah svých slin do rány – a tím zvýšit možnost nákazy. Ze stejného důvodu nerozmačkávejte přisáté klíště rukou ani pinzetou.“ Můžete ho vyndat několika způsoby – speciálním háčkem, vatovou tyčinkou nebo pinzetou.

„Nejprve si umyjte ruce. Na vyndání klíštěte je dobré použít speciální gel, který parazita rychle usmrtí. Pokud klíště vyndáváte háčkem, pomalu ho podeberte a odstraňte. Pokud použijete pinzetu či vatovou tyčinku, kývejte klíštětem ze strany na stranu, dokud se neuvolní. Následně místo vydezinfikujte a další týdny sledujte, zda nedojde k abnormálnímu začervenání či zanícení rány. Pokud ano, neprodleně kontaktujte lékaře,“ říká Ivana Lánová.

Když se vám nepodaří vyjmout kusadla, nevadí. „Tělo je postupně vyloučí samo, infekce nehrozí. Nejlepším způsobem, jak se zbavit vyjmutého klíštěte, je zabalit ho do kousku novinového papíru a na nehořlavém podkladu zapálit.“

Jak chránit domácí mazlíčky?

Oblíbenými hostiteli klíšťat jsou také zvířata. Ta jsou nejen sama ohrožena nákazou lymskou boreliózou či encefalitidou, ale zároveň ohrožují nás, protože mohou zanést živá klíšťata až k nám domů. Podle Ivany Lánové je tedy nutné myslet i na naše zvířecí mazlíčky. Při ochraně nejběžnějších mazlíčků, tedy psů a koček, máme v zásadě na výběr ze tří forem: antiparazitní obojek, pipeta a sprej.

„Pipety neboli spot-on kapky se hodí pro zvířata, která jsou trvale doma a hrají si s nimi děti. Jejich aplikaci je nutné pravidelně opakovat v rozmezí několika týdnů. Sprej je vhodný pro zvířata, která se pohybují především ve městě. Po aplikaci působí pouze krátkou dobu. Nejdéle vydrží antiparazitní obojky. Ty jsou vhodné především pro zvířata, která žijí trvale venku.“ Při odstraňování přisátých klíšťat u zvířat je nutné dodržovat stejná hygienická pravidla jako u lidí.

Zdroje: redakce, entomologytoday.org, PharmDr. Ivana Lánová

