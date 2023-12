V muži uvízly dva litry stolice. Kručení žaludku může znamenat i plynatost a příznaky problémů

Když máte hlad, je to rachot. Doslova. Kručení v žaludku často slyší i lidé kolem vás. Je to normální, nic neobvyklého se neděje a zažili jsme to už asi všichni. Ale co se ve skutečnosti děje uvnitř vašeho břicha, když vydává tyto zvláštní zvuky? Možná se budete hodně divit, ale může to signalizovat i nebezpečí vážné nemoci.