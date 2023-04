Život se záněty, se studenou vodou a bez mýdla. Jak vzniká atopický ekzém, vysvětluje lékař

Svrbění celého těla je dominantním projevem atopického ekzému. Kdo to nezažil, jen velmi těžko něco tak nepříjemného pochopí. Patří k tomu ale i suchá kůže a různé záněty. Co na to skutečně pomáhá? A dá se atopický ekzém vyléčit, nebo jej lze pouze léčit?