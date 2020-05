Artritida, artróza či osteoporóza: O onemocnění kostí a kloubů často ani nevíme

Rozvoji kloubních a kosterních nemocí nahrává dědičnost, ale také obezita, špatné stravování a sedavý způsob života. Mezi nejčastější onemocnění kloubů se v České republice řadí revma, artritida a artróza, kosterním nemocem vévodí osteoporóza. Se všemi jmenovanými se pojí ještě další přidružené problémy.

Pět procent "nemocných" Čechů

„Z fyzioterapeutického hlediska je to především narušení pohybových stereotypů – například chůze. Při kulhání dochází k přetížení jedné strany pánve a zad a potíže se tak řetězí do celého těla, vznikají blokády žeber, bolesti hlavy, člověk ani nemusí tušit, že bolestivé rameno má primární příčinu v chybném pohybu křížokyčelního kloubu nebo v blokádě kloubů na druhostranné dolní končetině. Při snížení pohybové aktivity nebo při blokádách v oblasti páteře a žeber může docházet i k poruchám funkce vnitřních orgánů – potížím s trávením, dechovým obtížím, snížení srdeční funkce. Dokonce máme i případy srdeční arytmie, které mohou být řešitelné pouhým odblokováním páteře a žeber,“ uvedla Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Podle výsledků studie z roku 2014 je artrózou celoživotně zasaženo 11,5 procenta obyvatel mezi 25 až 64 lety a s revmatoidní artritidou žije necelých pět procent dospělých Čechů. Pokud se neléčí, do několika let nemoc vyústí v trvalou invaliditu a neschopnost sebeobsluhy.

Jak to všechno začíná?

„Počátky artritidy se projevují bolestí kloubů, nejčastěji kolenních kloubů a kloubů prstů a ruky, různé intenzity. Klidová bolest a zatuhlost je horší ráno a trvá déle než hodinu. Kloubní zánět se projevuje otokem, bolestivostí na pohmat a teplejší kůží nad kloubem. Mohou se přidat příznaky, jako je únava, slabost, poruchy spánku a deprese. K léčbě revmatoidní artritidy využíváme měkké fyzioterapeutické techniky a mobilizace kloubů. Ve fázi, kdy je onemocnění aktivní a probíhá zánětlivé stadium, je vhodnou léčbou užití fokusované rázové vlny, která tlumí bolestivé stavy a urychluje odeznění zánětu,“ popsala fyzioterapeutka.

Extrémních čísel ve světové i české populaci pak dosahuje onemocnění osteoporózou, které napadá kosterní skelet člověka. Jak uvádí Státní zdravotní ústav, řídnutí kostí postihuje až milion Čechů, ve věkové skupině nad 50 let trpí osteoporózou každá třetí žena a pátý muž.

Lidé problémy neřeší

„Mnoho lidí své problémy mylně pokládá za přirozený projev stárnutí. Zakulacující se záda, snížení výšky postavy i o tři centimetry, bolesti páteře a dlouhých kostí nebo potíže při hlubokém nádechu do břicha nepovažují za podstatné a přehlíží je. Včasná diagnostika přitom výrazně napomáhá zpomalit nebo zastavit progres nemoci. I když se osteoporóza objevuje převážně u starších ročníků, zakládáme si na ni už odmala a v nadsázce ji můžeme připodobnit k ‚dětské nemoci‘. Tvorba kostní hmoty a kosterního aparátu totiž probíhá do třiceti let, poté začne ubývat. Pokud jsme se jako děti a během dospívání nebyli zvyklí hýbat, později se to na kostech projeví,“ upozornila Iva Bílková.

V rámci prevence osteoporózy je ideální jakýkoli pohyb ve vzpřímené poloze proti gravitaci – běh, chůze, populární nordic walking, tanec nebo cvičení s vlastní vahou, jako například jóga či pilates. Zásadní je také úprava jídelníčku, dostatečný příjem vápníku a vitamínu D, omezení kofeinu, alkoholu, vyvarování se kouření a nadmíry stresu.

Prevence i kvalitní léčba

Při diagnóze spočívá aktivní léčba osteoporózy v medikaci, převážně antiresorpčními léky, které tlumí odbourávání kostní hmoty, a léky osteoanabolickými, zvyšujícími novotvorbu kostní tkáně. Jedním z moderních postupů léčby osteoporózy je manuální fyzioterapie v kombinaci s užitím fokusované rázové vlny. Jedná se o vysokoenergetickou rázovou vlnu tvořenou elektromagnetickým principem, jejíž aplikace stimuluje novotvorbu kostní tkáně.

Technologie pro diagnostiku a léčbu artrózy či osteoporózy velmi pokročila, onemocnění je možné odhalit mnohem dříve než před lety, a tím i výrazně zlepšit kvalitu života pacientů.

