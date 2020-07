Bojíte se zkažených zubů? Těmto potravinám se tedy vyhněte obloukem

Úsměv. Něco, co nás dělá hezkými, zajímavými a jedinečnými. Jak to ale vypadá, když se na někoho usmějete a ukazujete mu zkažené zuby? Příšerně. Nebezpečí hrozí i u dětí, kterým rodiče dávají sladkosti a na následnou péči o chrup už nedbají. Pojďte se tedy podívat na potraviny, kterým je zapotřebí se co nejvíce vyhýbat, aby byly vaše zuby zdravé, pevné a pěkné.

Pokud vám záleží na tom, v jakém stavu se vaše zuby a celá ústní dutina nachází, měli byste kromě důkladné ústní hygieny dbát na zdravé stravování. Jaké potraviny vysloveně našim zubům neprospívají a měli bychom je tedy konzumovat co nejméně, nebo je ideálně z jídelníčku vyloučit úplně?

Sladké limonády a citrusy

Všeobecně je známo, že nadměrné pití sladkých limonád vede ke zvýšení rizika zubního kazu. Téměř všichni si ale myslí, že je to kvůli cukru, který limonády obsahují. Pravda je ale jinde, nejvíce zuby poškozuje kyselina, která se nachází v bublinkových nápojích. Cukr hraje samozřejmě také svou roli, ale mějte na paměti, že i taková cola light obsahující kyselinu citronovou a fosforečnou udělá ve vaší ústní dutině větší paseku než známý "bílý zabiják".

Neustále posloucháme, že musíme jíst ovoce a zeleninu, abychom do sebe dostali co nejvíce vitamínu C v jeho přirozené formě. Málokdo si ale uvědomuje, že velké množství ovoce s vitamínem C sklovinu zubů právě poškozuje. Rozhodně to tak nepřehánějte s konzumací grepů nebo citrónů.

Gumoví medvídci i bonbóny

Čím jsou sladkosti více lepivé, tím je to pro vaše zuby horší. Je pak tedy jasné, že konzumace karamelek, gumových medvíků, tureckého medu nebo třeba Marshmallow je naprosto vyloučena. Tyto sladkosti se totiž nalepí do mezizubních prostor, kde zůstanou dlouhou dobu a umožňují tak bakteriím se bez problémů množit a napadat naše zuby.

Tvrdé bonbony se sice nelepí na zuby tolik jako ty měkké, které vyžadují žvýkání, ale zase se pomalu rozpouští v ústech, takže mají bakterie dostatek času produkovat nebezpečné kyseliny. Většina těchto cukrátek totiž obsahuje obávanou kyselinu citronovou, která poškozuje zubní sklovinu. Často také při konzumaci právě těchto bonbónů dochází k ulomení zubu, což je velmi nepříjemná záležitost.

Zavařované okurky

Většina z nás tuto českou lahůdku miluje a okurky si buď kupuje nebo sama zavařuje. Existují staré rodinné recepty na ten nejlepší lák, o které by se s vámi majitelé nepodělili ani za nic. Bohužel však lák z okurek obsahuje ocet, ve kterém se tvoří kyselina poškozující sklovinu zubů. Jedna z britských studií dokonce říká, že nakládané okurky patří mezi hlavní viníky způsobující zubní kaz.

Ti, co konzumovali okurky častěji než jednou denně, měli opotřebovanější zuby o 85% více než ostatní. Když si je ale dáte jednou za čas k obědu jako doplněk k řízku či kuřeti, rozhodně tím nic nepokazíte.

Červené a bílé víno

Červené víno je sice zdravější než to bílé, ale vaše zuby konzumací červeného pěkně trpí. Červené víno totiž obsahuje látky zvané chromogeny, které produkují pigmenty, jež zabarvují zuby. Navíc tento druh vína obsahuje taniny, ty mají tendenci vysušovat ústa a zuby tak zůstávají lepivé, čímž se zhoršuje jejich skvrnitost.

A pokud si myslíte, že tedy přejdete na víno bílé a bude to, pěkně se pletete. I bílé víno může způsobovat skvrny na zubech, obsahuje totiž erozivní kyselinu, která dovoluje skvrnám z jídla či pití proniknout hlouběji do zubu.

Káva, čaj, brambůrky...

Podívejte se na svůj oblíbený hrneček, ze kterého každé ráno pijete kávu nebo čaj. Že vám z něj po čase nahnědlé skvrny nejdou odstranit? Tak stejně to funguje i s vašimi zuby. Říká se, že skvrny od kávy na zubech jsou dokonce vytrvalejší než od tabáku. Navíc se na ulepené zuby od kávy nebo čaje lépe přichytávají bakterie, které pak opět mohou začít škodit. Černý čaj obsahuje taninu nejvíce, chcete-li tedy sáhnout po pro zuby příznivějším čaji, vyberte zelený, bílý nebo bylinný.

Pokud si myslíte, že vám zubní kazy hrozí, jen pokud jíte sladké, tak to rozhodně ne. I v brambůrkách, chipsech či krekrách najdete rafinované cukry, které se v ústech přetvoří na cukr a orná půda pro bakterie je opět na světě.

