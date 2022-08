Bolestivé ječné zrno: MUDr. Běhounek radí s prevencí i s jednoduchou domácí léčbou

Ječné oko začíná nenápadně. Tlak a lehká bolest na víčku, člověk si na něj začne sahat prsty a přemýšlí, co se děje. Při pohledu do zrcadla zjistí, že otok a zarudnutí se každý den zvětšují. Co s tím? Vystačíte si s tím, co máte doma, nebo je třeba obrátit se na lékaře?