Česku hrozí návrat závažných onemocnění. Koledujeme si o pořádný průšvih, shodují se odborníci

Extrémní zranitelnost rizikových skupin populace a obrovský význam kolektivní imunity. I to jasně ukázala pandemie nemoci covid-19. Preventivní medicína je základ, ovšem v České republice se stále příliš nenosí. Dle dostupných dat je patrné, že proočkovanost u nás každým rokem klesá. Do budoucna to může znamenat návrat závažných infekčních onemocnění.