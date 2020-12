Česnek snižuje krevní tlak. Je ale opravdu možné vystačit si bez léků?

Česnek je trvalkou, jeho pravlastí je Mongolsko, odkud se dostal do Číny. Už první antický historik Hérodotos z Halikarnássu se o něm zmiňuje. Česnek býval považován za posvátnou bylinu a staří Řekové a Římané ho dávali pro jeho posilující účinky vojákům na válečných výpravách. Je zajímavé, že bohatí patricijové však česnekem pohrdali a nechali ho jako potravu svým otrokům.

Léčivá síla česneku

Co ve stroužcích česneku najdeme za vitamíny a minerály? Jsou to především vitamíny A, C a D, vitamíny skupiny B i jód a stopové prvky. Jeho asi nejdůležitější součástí je však allicin, jenž má silný antibakteriální a antimykotický účinek. Díky tomu je mimořádnou vlastností česneku jeho působení proti bakteriím a plísním.

Česnek pomáhá při ozdravování střevní mikroflóry a léčí infekční průjmy. Dovede rozšiřovat cévy, a tím snižovat krevní tlak, brání vzniku usazenin tuku v cévách. Je tedy zřejmé, že jeho pravidelné užívání tělu prospívá. Česnek se nedoporučuje jíst ve větších dávkách v těhotenství, při kojení a nevhodné je dávat ho také malým dětem.

Ozdravné účinky česneku však vedou některé jedince k tomu, že jeho léčivá síla je natolik silná, že není třeba už pak pravidelně brát léky na tlak, které jim předepsal jejich praktický lékař. Ti se ve svých ordinacích velice často s tímto problémem setkávají.

Příběh ze života

Je to i případ paní Renaty, jíž nedávno bylo pětačtyřicet let. Trpí střední nadváhou a zvýšeným krevním tlakem v hodnotách 180/115 mmHg, jenž by měla léčit pomocí farmak. Na internetu se však paní Renata dočetla, že snižovat krevní tlak umí také česnek. Rozhodla se tedy léky od svého praktického lékaře neužívat a věřit více bylinkám.

Vždyť s nimi se lidé léčili odjakživa. Navíc spousta spokojených uživatelů na internetu uvádí, že si díky česneku svůj vysoký tlak opravdu vyléčili. Při následující kontrole však lékař zjistil tlak stále ve vysokých hodnotách. Když se pídil po příčině, aby mohl nasadit jinou léčbu, dozvěděl se, že léky paní Renata nebere a brát ani nehodlá. Vysvětlil jí tedy možné problémy, jimž se vystavuje, když jím předepsané léky nebude užívat.

Co všechno způsobuje vysoký krevní tlak

S vysokým krevním tlakem je spojena řada neduhů, jež může způsobit. A ani jeden nepatří k těm, o které byste měli stát. Proudí-li krev v cévách pod vysokým tlakem, musejí cévy odolávat jeho nepříznivému působení. Postupem času zbytní, stanou se tužšími, protože ztratí svoji pružnost. Pak se pochopitelně mohou snadněji protrhnout nebo ucpat. Tomuto stavu cév se říká arterioskleróza. Jestliže zbytní a zúží se tepny v srdci, dochází k jeho špatnému zásobení kyslíkem a vzniká ischemická choroba srdeční. Její akutní formou je infarkt myokardu, kdy tepna vedoucí do srdce se ucpe nebo praskne. Pokud se toto stane v mozku, vzniká mozkový infarkt neboli mrtvice.

Vysoký krevní tlak ve středním věku skrytě ničí i mozkové buňky, což se může následně projevit poruchami paměti nebo demencí. Patologicky působí i na ledviny či zhoršuje ostrost zraku, protože i zde poškozuje cévy.

Paní Renata si stále myslí, že ty dva stroužky česneku, které si občas dopřává, jí její vysoký krevní tlak sníží. Varování svého praktického lékaře o nebezpečnosti toho, když nebude jím předepsané léky užívat, nechala bez povšimnutí…

KAM DÁL: Vakcíny proti covid-19 pod obrovským tlakem dezinformací. Očkování je ale podle odborníků jediné východisko z krize.