Cukrovka a nemoc ledvin: Smrtící kombinace, o které lidé často nevědí

Experti varují, že řada pacientů o tom, že má cukrovku, neví. „Přitom k poškození různých orgánů v důsledku vysoké hladiny cukru v organismu dochází už v rané fázi onemocnění diabetem. Druhý typ má u nás zhruba milion lidí,“ má jasno MUDr. Barbora Doležalová, diabetoložka z INTENDIA kliniky v Chrudimi. I proto je podle lékařů důležitá včasná prevence a pravidelné prohlídky. Životně důležité orgány dokáže ochránit také moderní léčba, tzv. glifloziny.

„Prvním signálem, že ledviny jsou poškozené, může být bílkovina v moči. Tu zpravidla objeví praktický lékař při preventivní prohlídce nebo při sledování nemocných s diabetem. Sice to hned neznamená komplikace a sníženou kvalitu života, ale je to varování, že je nejvyšší čas dostat diabetes, krevní tlak a další nemoci v co největší míře pod kontrolu,“ upozorňuje na jednu z komplikací nezaléčené cukrovky MUDr. Doležalová.

Kdy ledviny začnou selhávat?

Přítomnost bílkoviny v moči znamená zvýšenou prostupnost filtru v ledvinových klubíčkách. „U diabetu 2. typu pak po nějaké době v důsledku poškození tohoto filtru dochází i k nedostatečnému očišťování krve a eventuální nutnosti náhrady funkce ledvin dialýzou nebo transplantací,“ vysvětluje prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Poškození v důsledku diabetu může zajít tak daleko, že ledviny začnou úplně selhávat. „V tom případě nemá pacient jinou možnost než absolvovat transplantaci ledvin, a pokud to není možné, tak je odkázán na dialýzu. V současné době v Česku podstupuje dialýzu zhruba 7 000 pacientů, z toho asi 35 % kvůli cukrovce,“ říká prof. Tesař. Zrádnost choroby podle něj tkví i v tom, že hrozí trvalé poškození ledvin. „Donedávna jsme se domnívali, že poškození je nevratné vždy, ale ukazuje se, že díky moderním lékům lze v úplně počáteční fázi onemocnění následky zvrátit. I proto je klíčové, aby pacient dbal na prevenci a o diabetu a diabetickém onemocnění ledvin se dozvěděl co nejdříve,“ dodává.

Komplikací je bohužel víc

Poškození ledvin ovšem není jedinou komplikací, které diabetici čelí. Dřív nebo později jsou podle odborníků ohroženi srdečním selháním. „Diabetes tiše devastuje cévy, a zatímco ty velké jsme schopni do určité míry opravit, ty nejmenší, které vyživují například srdce, bohužel spravit nejde. Pacienti tak mají výrazně vyšší riziko infarktů a srdečního selhání, které bohužel vyžaduje dlouhodobou péči a často vede i k hospitalizaci,“ říká MUDr. Doležalová.

Riziko poškození srdce stoupá s délkou onemocnění, avšak pacienti se o své diagnóze často dozvídají pozdě. „Nezřídka přicházejí pacienti do ordinací s problémy se srdcem a teprve poté jim najdeme diabetes. Ten jim přitom potíže s velkou pravděpodobností způsobil,“ popisuje prof. MUDr. Aleš Linhart, CSc., předseda České kardiologické společnosti. Podle něj tvoří přibližně třetinu všech pacientů se srdečním selháním v Česku diabetici.

Snižují riziko nenávratného poškození

Pro ně mají nyní lékaři k dispozici moderní léky, tzv. glifloziny. Ty kromě toho, že léčí cukrovku, umí ochránit i srdce a ledviny. „Praxe ukazuje, že účinně regulují hladinu cukru v krvi. Přebytečný cukr ledviny vyloučí do moči a díky tomu léčení lidé i hubnou. Zároveň však glifloziny dokáží snižovat filtrační tlak v ledvinách, a tím brání jejich zjizvení, poškození a ztrátě funkce. Riziko nevratného poškození ledvin snižují asi o 50 %,“ říká MUDr. Doležalová.

Jak uvádí prof. Linhart, glifloziny také významně ovlivňují riziko hospitalizace nebo smrti v důsledku srdečního selhání. „Podle studií se riziko snižuje o 25 %, což je ve srovnání s dosavadními možnostmi léčby obrovský pokrok. Pacienti díky tomu mají naději na kvalitnější život bez nutnosti opakovaně trávit dny v nemocnici,“ uzavírá.

