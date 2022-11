Cukrovka trápí stále více psů a koček. Některá plemena jsou více riziková, nemoc je možné léčit

Nárůst cukrovky u koček spojují lékaři s obezitou, se kterou se domácí mazlíčci potýkají stále častěji. „Cukrovku většinou veterinární lékař objeví u starších, přibližně desetiletých koček, které trpí nadváhou. Nemoc se může projevovat rapidním hubnutím, protože tělo není schopné zužitkovat cukr a hladoví. Nemocí trpí každá dvoustá kočka a počty rostou,“ vysvětluje veterinární lékařka MVDr. Katarína Hazuchová, Ph.D.

Zatímco "kočičí" cukrovku lze podle ní přirovnat k lidskému diabetu druhého typu, ke kterému se lidé takzvaně projí, psům hrozí spíše cukrovka prvního typu, kdy se v těle přestane tvořit inzulín. Lékaři nemoc u psů a koček odhalí z testů krve a moči.

Cukrovka hrozí více kastrovaným kocourům

„Informace z Británie a Skandinávie potvrzují, že k rozvoji diabetu jsou určitá plemena náchylnější. Například barmským kočkám hrozí cukrovka až čtyřikrát více než ostatním,“ vysvětluje lékařka. Mezi psy jsou více ohroženi samojedi a malá plemena jako knírači nebo jezevčíci, naopak například u boxerů se cukrovka vyskytuje zřídka. „Zdá se, že příčinou není chyba jednoho konkrétního genu, ale (stejně jako u lidí) malé mutace na více genech,“ potvrdila MVDr. Hazuchová. Podle ní pak cukrovka obecně hrozí více kastrovaným kocourům kvůli nárůstu hmotnosti a naopak nekastrovaným fenám z důvodu hormonálních změn.

Cukrovka u psů a koček se podobně jako u lidí léčí podáváním inzulínu, který je vyroben speciálně pro zvířata. „Zpravidla jej majitel aplikuje jednou až dvakrát denně injekčně pod kůži. Pro kočky a psy existuje nová inzulínová léčba, která sníží počet aplikovaných injekcí. Nyní se také zkoumá, zda by injekce mohly nahradit léky podávané do tlamy zvířete, což by majitelům usnadnilo léčbu. Na základě výzkumu se odhaduje, že 30 % koček jejich vlastníci kvůli diagnóze diabetu bohužel nechají utratit, a to zejména proto, že je léčba příliš nákladná a majitel ji nechce nebo nemůže zaplatit. Kromě toho řada majitelů odmítá manipulovat s injekcemi, proto by léčba podávaná do tlamy zvířete mohla spoustě koček zachránit život,“ upozorňuje odbornice.

Kočky musí být aktivní

Vhodnou léčbou se přitom podle ní nemoc může u koček dostat do remise a její negativní projevy mohou vymizet. Buňky slinivky dokonce začnou znovu vytvářet inzulín. Podle specialistů je ale zásadní, aby nemocné kočky zhubly. „Vhodné je nahradit granule konzervami, které obsahují více vody a méně sacharidů. Ideální je zvolit krmivo s nízkým obsahem sacharidů a s větším množstvím proteinu. Je vhodné zaměřit se také na zvýšení aktivity koček, například hraním nebo vytvořením překážkových drah v bytě, které mazlíčky donutí k pohybu.“

U psů je docílení remise a opětovné produkce inzulínu nemožné a podobně jako lidé, kteří trpí cukrovkou prvního typu, i naši čtyřnozí přátelé musí mít léčbu po celý život. „Výjimkou jsou nekastrované feny, u některých totiž může po kastraci dojít k remisi onemocnění,“ doplnila veterinářka.

