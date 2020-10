Stres je dlouhodobý problém. Může za poškozený mozek, noční můry i psychické problémy

Stále častější bolesti hlavy, nevolnost, úzkosti, ale i třeba bolest zubů a jejich daleko rychlejší kazivost. I tímto dává lidské tělo najevo, že zkrátka není něco v pořádku. Jednou z hlavních příčin je stres, zvláště pak ten dlouhodobý. Zásadní roli hraje i vůči dlouhodobé paměti, kterou dokáže výrazně poškodit. Ovlivňuje tak například i to, že si nemůžete v obchodě vzpomenout, co jste chtěli koupit, nebo to, co jste měli včera k obědu. Opravdu, bez nadsázky!