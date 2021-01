Fyzioterapeutka Bílková: Pozor na hrbení. Za pár let zjistíte, že už se nenarovnáte

Shrbeným zádům se dlouhodobě přizpůsobuje geometrie celého těla. Špatná pozice hrudníku, krku a hlavy se odráží ve zkrácených svalech, mění se tvar obratlů i kloubů. Po deseti letech člověk zjistí, že už se narovnat ani neumí. Postavení těla se však stále zhoršuje.

Dochází k útisku míšních kořenů i menších nervových vláken. Špatné držení páteře také působí na postupné výhřezy meziobratlových plotének a může být důvodem neurologických potíží, které vedou k bolestem krku, hlavy a dalších částí těla,“ uvedla fyzioterapeutka Iva Bílková. Jak tedy ulevit zádům při dlouhém sezení v práci?

Bradu zasunout

U počítače sedí člověk s vysunutou bradou dopředu, hrbí se nebo choulí do židle a to vyvolává největší zápřah na bedra a krční páteř. „Každý centimetr, o který je hlava předsunuta od svého ideálu, znamená o osm kilogramů větší zátěž na trapézové svaly.

Sedět bychom měli zpříma s nohama rozkročenýma na šířku pánve a s chodidly pod koleny nebo lehce před nimi, kolena by nám měla směřovat na ukazováček chodidla. Pokud opěradlo židle neposkytuje dostatečnou podporu vzpřímenému sedu, podložte bederní oblast polštářkem nebo svinutým ručníkem,“ popsala fyzioterapeutka.

Minuta vestoje stačí

Pohybové stereotypy, které si člověk vytváří při celodenním sezení u počítače, se do mozku vrývají hluboko, správný sed a pravidelné pauzy jsou proto velmi důležité. „Pokud si pětkrát v týdnu deset hodin na židli budujeme špatný pohybový stereotyp, cvičení dvakrát týdně jednu hodinu zažité postavení páteře nespraví.

Práci vsedě bychom měli pravidelně přerušovat každou hodinu, vstát od počítače a protáhnout se nebo se projít na WC či do kuchyňky, stačí jedna dvě minuty vzpřímeného pohybu,“ podotkla Iva Bílková.

Sed na labilní ploše

Dlouhé sezení zatěžuje pouze některé svalové skupiny, zatímco jiné zůstávají nevyužity. V přetěžovaných měkkých strukturách tak dochází k tuhnutí, omezení rozsahu hybnosti a vzniku bolestivého neinfekčního zánětu.

„Alespoň částečnou úlevu může přinést zdravotní židle s výkyvným sedákem. Židli lze nahradit také velkým gymnastickým míčem, ale ne vždy je to v kanceláři reálné. Jednoduchým řešením je opatřit si na tvrdý sedák balanční podložku, která statické sezení proměňuje v dynamické,“ doporučila Iva Bílková.

Pomůže aplikace

Shrbení zažité jako špatný pohybový vzorec se dá napravit. Je však nutná dostatečná sebekázeň a každých pár minut sledovat, v jaké poloze se tělo nachází, a vědomě se rovnat. S tím může pomoci tzv. fyzioasistent, miniaturní krabička o rozměrech několika milimetrů umístěná mezi lopatkami.

„Mozek je třeba přeučit, jak držet ideální pozici vzpřímení s aktivním zapojením všech svalů, a to bez patřičné motivace nejde. Fyzioasistent je technologická novinka, která zaznamenává pohyb pacienta a na špatné držení těla ho upozorní jemným zavibrováním. Zařízení lze propojit s mobilní aplikací, která vše ukládá do paměti. V praxi jsou u pacientů vidět pokroky už po prvních dnech používání. Je ale nutné vytrvat tři až pět týdnů, jinak se opět vše vrátí zpět do dlouhodobě naučeného vzoru postavení páteře,“ vysvětlila fyzioterapeutka.

KAM DÁL: Škoda Auto nemá dostatek dílů. Automobilka ruší některé směny.