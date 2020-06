Životu nebezpečný omyl: Hemoroidy se mohou zaměnit s rakovinou tlustého střeva nebo konečníku

Hemoroidální onemocnění nepředstavuje ohrožení života, souvisí s ním ale významné zhoršení jeho kvality při akutní fázi. Kuřáci přitom mají téměř 2,5x vyšší riziko, že se jich krev na toaletním papíře, svědění, pálení a bolest v oblasti konečníku bude týkat. Ukázala to studie Association of Hemorrhoid Vascular Injuries with Cigarette Smoking—An Evaluation with Interesting Prospects.

Hemoroidy máme všichni

Hemoroidy jsou přirozenou součástí těla. Jedná se o žilní pleteně, které utěsňují řitní otvor a brání nechtěnému úniku stolice (inkontinenci). Zdravotní komplikace nastávají, když dojde k jejich rozšíření.

Protože se jedná o chronické onemocnění, které se bez léčby může postupně zhoršovat, důležitá je včasná konzultace s odborníkem. Ten poradí jak s úpravou životního stylu, tak akutním zmírněním příznaků a dlouhodobou léčbou.

Z vlastní zkušenosti je zná nebo pozná každý druhý

I když se hemoroidy dříve či později týkají každého druhého z nás, stále patří do oblasti tabu. Důvody, proč tomu tak je, přibližuje psycholožka a sexuoložka doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc: „Komunikovat s lékařem o svých intimních problémech může být pro některé pacienty velmi těžké. Důvodem je stud, strach a přílišný zásah do vlastní intimity. Z těchto příčin pacient nejenže někdy vynechá či odkládá návštěvu lékaře, ale ostych může narušit i komunikaci o těchto problémech. Situaci zhoršuje předchozí negativní zkušenost, časový stres či osobnost samotného lékaře.“

Včasná diagnóza je u hemoroidálního onemocnění důležitá například kvůli možné záměně příznaků s život ohrožující rakovinou tlustého střeva nebo konečníku. O tom, že opravdu nejde o žádnou legraci, svědčí fakt, že rakovina tlustého střeva a konečníku, která se odborně nazývá kolorektální karcinom, je druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním na světě.

Příčinou mohou být zaměstnání i stres

„Mezi civilizační rizikové faktory hemoroidálního onemocnění patří sedavé zaměstnání, nedostatek fyzické aktivity, kouření a problémy s vylučováním. U posledního ze jmenovaných se může jednat jak o chronickou zácpu způsobenou mimo jiné nedostatkem pohybu a stravou s nedostatkem vlákniny, tak průjem souvisejícím například se stresem a syndromem dráždivého tračníku,“ říká MUDr. Soňa Hořínková, proktoložka z Nemocnice TGM Hodonín.

Pravdou ale je, že to nejsou jediné důvody. Svou roli hrají také dědičnost, věk, obezita a těhotenství. Více informací najdete například na www.konectabu.cz nebo v bezplatné mobilní aplikaci Hemoroidy.

Pomohou masti a čípky, tablety, laser i skalpel

Léčba závisí na tom, jak daleko příznaky postoupily. V prvních stadiích je možné zlepšit zdravotní stav jak akutní léčbou ve formě čípků a mastí (vhodné jsou s aplikátorem a s účinky zmírňujícími akutní příznaky a současně působící jako prevence jejich dalšího zhoršení), tak léčbou systémovou (venofarmaka posilující žilní stěnu může doporučit a předepsat lékař).

Později jsou nutné semiinvazivní ambulantní zákroky, například ligace, sklerotizace, laserová terapie nebo fotokoagulace. Nejradikálnější metodou je pak chirurgická léčba.

