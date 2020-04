Hrstka dětí v ohrožení. Kombinace Covidu-19 a Kawasakiho nemoci vyžaduje intenzivní péči

Kombinace Kawasakiho choroby a Covidu-19 může mít pro děti fatální následky. Nepříjemné zjištění hlásí doktoři z Velké Británie, kteří zároveň upozorňují své kolegy po celé zemi, aby mladé pacienty s kominací těchto nemocí neprodleně odkázali do nemocnice. Co je Kawasakiho nemoc a kolika dětí se to vlastně týká?

Fatální důsledky

Kawasakiho choroba je sama o sobě velmi nepříjemná. O to víc, že primárně postihuje děti do čtyř let. Častěji se jedná o chlapce. Jedná se akutně o horečnaté onemocnění, při kterém dochází k zánětu stěny malých a středně velkých tepen, což jsou tepny, vyživující srdce.

Choroba se nejčastěji vyskytuje v Japonsku a Severní Americe, ale onemocnění se může objevit kdekoli na světě. Ve zmíněných zemích se však jedná o jednu z předních srdečních chorob, která zasahuje dětskou populaci.

Důsledek nemoci může být pro srdce fatální a podle nového zjištění v kombinaci s Covidem-19 tak tuto úzkou skupinu nemocných katapultuje mezi velmi ohrožené, což potvrzují případy právě z Velké Británie.

Roste obava

V tuto chvíli se kombinace těchto dvou nemocí na ostrovech objevila ve dvanácti případech, kdy při jednom z nich bylo nutné použít pomoc přístrojů pro umělé dýchání.

Podle The Guardian však ve Velké Británii roste obava, že nemusí jít nutně jenom o kombinaci s Kawasakiho chorobou, která v rámci onemocnění koronavirem nebezpečně ohrožuje děti a mládež pod 18 let. „Za poslední tři týdny je zjevný nárůst počtu dětí všech věkových skupin se zánětlivými stavy, kterým bylo nutné pomoci na jednotce intenzivní péče,“ sdělují ve svém prohlášení britští lékaři.

Zároveň roste obava z toho, že zánětlivé stavy, které děti v kombinaci s koronavirem ohrožují, se nemusí vyskytovat pouze v případech s Kawasakiho chorobou, ale může existovat ještě další zatím neidentifikovaný, infekční patogen.

Děti, které projevují příznaky koronaviru a zároveň mají zánětlivé onemocnění, tak musí naléhavě k lékaři či do nemocnice. Zatím však nejsou případy, kdy by dítě na kombinaci těchto nemocí zemřelo.

Nepanikařit

Skutečnost kolem této nezvyklé kombinace nemocí vyšla najevo ve chvíli, kdy lékaři evidovali velký počet dětských pacientů na intenzivní péči s příznaky toxického šoku a Kawasakiho syndromu. Děti trpěly na přetrvávající silné horečky, bolest břicha a některé z nich měly vyrážky na kůži. Řada z nich potřebovala léčbu zánětu srdce. Při krevních testech se odhalilo, že jde o podobné záněty jako v případě dospělých pacientů s infekcí Covid-19.

Rodiče ve Velké Británii však uklidňuje profesor Russell Viner, prezident Royal College of Paediatrics and Child. „Už víme, že jen velmi malé množství dětí může Covidem-19 vážně onemocnět. Je to tedy velmi vzácné.“ Jeho slova potvrzují důkazy z celého světa, které hovoří o tom, že děti jsou nejméně ohroženou součástí populace.

„Nové choroby se mohou projevit tak, že nás překvapí, a lékaři musí být upozorněni na všechny informace o konkrétních příznacích, které by mohly pacienta učinit vůči viru zranitelnějším. Rodiče však musí být ujištěni, že je pro jejich děti vysoce nepravděpodobné, aby jim Covid-19 způsobil vážná onemocnění,“ dodává profesor Russell Viner pro The Guardian.

KAM DÁL: Nouzový stav má smysl po nutnou dobu, ve vyspělé Evropě si chýlí ke konci. Česká vláda navrhuje prodloužení o měsíc