Hubnout můžeme i chůzí, navíc pomáhá proti bolestem a při řídnutí kostí

Bolesti zad z chůze mohou vznikat nejčastěji, pokud chodíme pomalu nebo se tzv. „couráme“ například při procházkách v nákupních centrech a naše svaly nemusí držet tělo tak, jak má být vzpřímené. Pokud chodíme pomalu, tak váha těla snadněji padá na šlachy a ne na svaly. Šlachy tak „taháme“ nesprávnými směry a začnou bolet. Naopak napřímená a svižná chůze lépe svaly využívá. Na chůzi v terénu doporučujeme trekové hole.

Při chůzi "nešmajdejte"

„Bolesti zad při chůzi nemusí být svalovou bolestí, jako kdybychom zdvihali činky, ale jsou bolestí podpůrných tkání, které jsme vyčerpali. Představte si, že držíte půl hodiny ohnutý prst. Také začne po chvilce bolet a bude ho potřeba narovnat. Při ochablé chůzi je to se zády podobné. Proto je lepší rychlejší neboli „briskní“ chůze, při které si můžete povídat, aniž byste se zadýchali tak, že nemůžete mluvit, a zároveň vaše svaly pracují,“ říká PhDr. Kryštof Kuba.

Existuje správná „technika“ chůze? „Nelze říct, že existuje speciální technika chůze. Je to jako otisk prstů. U každého je to specifické a individuální. Můžeme ale pracovat na tom, abychom při chození „nešmajdali“ a kolena se nepropadala k sobě. Šlapat bychom měli přes patu. Při chůzi, pokud vám to situace dovoluje, můžete i kroužit rukama, a tím rozhýbat ramenní klouby.“

Lze chůzí shodit přebytečná kila?

Chůze je nejjednodušší cesta ke zdravému hubnutí a zároveň zlepšení nebo udržení dobré kondice. Chcete-li si zlepšit postavu, tak choďte hezky napřímení rychlejším a pravidelným pohybem. Ideální je hodina a půl denně.

„Zkuste si denně měřit, kolik ujdete kroků a kilometrů. Velmi svižnou chůzí můžete spálit až 300 kalorií za hodinu. Pokud ale chodíte pomalu, jdete ochable, tak to neprospívá zádům a ani po tomto pohybu neubydou kila. Při chůzi nenoste také těžké tašky, mějte raději dobře padnoucí batoh.“

Bolest zad a chůze

„Pokud jsou bolesti zad vážné a při chůzi se zhoršují nebo nám chůzi nedovolí, tak je nutné se jich nejprve „zbavit“, nezkoušet „chodit přes bolest“ a najít si odborníka, který vypátrá příčinu bolesti. Pokud záda bolí pouze vsedě u počítače nebo při jiných denních aktivitách, tak chůze naopak pomáhá. Přidejte si pak do svého pracovního dne krátké procházky,“ říká PhDr. Kryštof Kuba.

Zároveň dodává, že možnost chůze je dar, kterého bychom si měli vážit a využívat toho, že můžeme chodit. „Vymoženosti, které nám pohyb usnadňují anebo nás od chůze „osvobozují“, jsou spíše kontraproduktivní. Pokud jedete do práce hromadnou dopravou, vystupte o jednu nebo dvě zastávky dříve a dojděte to pěšky. Zapomeňte na výtahy a choďte po schodech, auto parkujte dál od práce a projděte se…takže lze dodat motto: „Lidé, choďte!“

