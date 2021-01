Infekce močových cest je hodně bolestivá. Příroda nabízí způsoby, jak jí předejít

Jak je již dobře známo, že příroda léčí, a tady je několik rad, díky kterým se můžete nanejvýš šetrně zmiňované infekci vyhnout. Příčinou těchto potíží je v 9 z 10 případů bakterie Escherichia coli, která je nedílnou součástí střevní mikroflóry. Běžně působí v našem zažívacím traktu a v okolí konečníku. Potíže ale nastávají v momentě, kdy se bakterie dostanou z konečníku do močových cest. Zde totiž mohou způsobit škodu. Snadno se přemnoží a způsobují infekci. Myslete na šetrnou prevenci.

Léčivá moc přírody

Lidské tělo se umí s některými problémy sice vypořádat samo, ale není na škodu jít zdraví naproti. V lidovém léčitelství si například brusinky stále drží své renomé. A připomeňme účinek D-manosy. Tento monosacharid obsahují například jablka, hrušky nebo kvasné produkty.

V kombinaci s brusinkovými extrakty má v podstatě dvojnásobný účinek. Společně tyto přírodní látky zabraňují bakteriím ulpívat na sliznici močového měchýře. Bakterie jsou tak z těla přirozeně vyplavovány močí. Léčbu jako takovou je možné doplnit produkty, které tuto unikátní kombinaci přírodních látek obsahují.

Brusinky, jablka i kvasné produkci jsou vhodné jako prevence infekce močových cest.

Není tekutina jako tekutina

Důležité je samozřejmě dodržovat správný pitný režim (alespoň 8 sklenic vody denně), aby se škodlivé látky dostaly z těla rychleji ven. Zředěním moči totiž klesne její kyselost a močení pak není tak bolestivé. Vyvarujte se ale tekutin, které mohou močový měchýř naopak dráždit, jako jsou například káva nebo černý čaj a samozřejmě alkohol. Pitný režim jde ruku v ruce i s úpravou životosprávy, omezit byste měli hlavně konzumaci kořeněných jídel.

Správná hygiena je klíčem ke zdraví

Každý preventivní krok se počítá. Přestože se to může zdát jako samozřejmost, dodržujte po vykonání potřeby jednoduchý postup a otírejte se vždy směrem zepředu dozadu, to abyste zbytečně nezanesli bakterie do močových cest. Při intimní hygieně používejte prostředky k tomu určené, nejlepší jsou jemná mýdla a prostředky s neutrálním pH.

Aby příjemné nebylo nepříjemné

Sex představuje pro ženy nejčastější riziko vzniku zánětu močových cest. Bakterie se snadno ze zevního genitálu nebo okolí konečníku dostanou do močové trubice ústící v těsné blízkosti poševního vchodu. Proto se doporučuje dojít se po sexu ihned vymočit a nejlépe také osprchovat. Vyplavíte a spláchnete ze sebe starosti, které umějí naše intimní zdraví slušně potrápit.

Jako v bavlnce

Teple se v zimě oblékat je logické; kdo z nás chce dobrovolně nastydnout? V souvislosti s oslabenou imunitou je infekce močových cest velmi častým problémem, navíc nošení příliš těsných oděvů znamená také určité riziko. Umělé a těsné oblečení podporuje bakterie v jejich množení. Snažte se proto nosit spíše oblečení z přírodních materiálů, nejlépe bavlněné spodní prádlo.

Myslete na prevenci a nedovolte zánětu, aby propukl. Důvěřujte zejména přírodním látkám.

