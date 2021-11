Je vám na omdlení a točí se vám hlava: MUDr. Pokorný vysvětluje, kdy může jít o příznaky vážné nemoci

Motání neboli točení hlavy je ovlivněno mimo jiné i výší krevního tlaku. „O vysokém krevním tlaku, tedy hypertenzi, hovoříme v případě, kdy jeho hodnoty opakovaně převyšují škálu 140/90. Pokud jsou naše cévy dlouhodobě vystaveny vysokému tlaku, mají tendenci se jizvit, ztrácet elasticitu, ucpávat se či případně i praskat. Vysoký tlak je nebezpečný zejména v tom, že přichází plíživě, s velmi nenápadnými nebo téměř žádnými příznaky,“ vysvětluje MUDr. Karel Pokorný.

Naopak o nízký tlak, cizím termínem hypotenzi, se podle odborníka jedná v případě, že hodnoty našeho krevního tlaku jsou opakovaně nižší než 90/65. „Tato škála se nedá zcela jednoznačně zařadit mezi nebezpečné, ale může být bezesporu velmi nepříjemná. V tomto stavu se cítíme slabí, unavení, motá se nám hlava a v nejhorším případě můžeme také omdlít.“

Omdlení není nic neobvyklého

Vysoký tlak léčíme medikamenty na snížení vysokého tlaku a také ideálně úpravou životního stylu. Nízký tlak se spíše než léky řeší zvýšeným pohybem, dodržováním pitného režimu a vyvážením jídelníčku, tak aby obsahoval dostatek ovoce a zeleniny.

„Při nízkém tlaku nás může potkat nemilá věc, a to je krátkodobé upadnutí do bezvědomí, respektive omdlení. Tento stav lékaři nazývají synkopa. Vzniká často z ničeho nic, ale je doprovázena nepříjemnými příznaky jako: pocitem slabosti, pocením, nevolností, závratí, mžitkami před očima či se někdy dotyčný může dokonce "skácet" k zemi, byť zůstane částečně při vědomí (je obluzelý). Příčiny mohou být různé. Od psychických následků (nadměrná psychická zátěž, dlouhodobý stres, fobie) až po somatické (nedostatek tekutin, potravy, horko a nízký tlak),“ říká lékař.

Psychika jedním z důvodů

U velkého počtu populace se vyskytují takzvané psychogenní závratě spojené s nejrůznějšími fobiemi. Někomu se roztočí hlava v uzavřeném prostoru, dalšímu v otevřeném, někomu nedělají zase dobře například výšky.

„Závrať je zjednodušeně iluze pohybu vlastního těla nebo okolí a pocit ztráty rovnováhy. Závratě jsou, zvláště v dnešní době, velmi běžné a patří mezi jeden z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře. Výskyt vertiga stoupá také s věkem.”

Co dělat, když se vám svět začne motat

Jakmile pocítíte první náznaky motání hlavy, zkuste si na chvíli sednout do dřepu nebo vestoje zkřížit nohy. „V momentě, kdy cítíte, že je vám dokonce na omdlení, sedněte si a pomalu zvedněte nohy vzhůru. Hodně pijte a snažte se zvýšit přísun jakýchkoli vitamínů. Zdravý životní styl a okamžitý přísun vitamínů i tekutin při těchto obtížích velmi účinně pomáhá,“ radí Pokorný.

Pokud vás však točení hlavy provází neustále a trvá i několik hodin denně, nebo ho dokonce doprovází například zvonění v uších, mohlo by se jednat o příznak vážnější poruchy ucha nebo nediagnostikované migrény. „V těchto případech - dlouhotrvajících závratí, točení hlavy či nevolností, je vždy lepší obrátit se na odborníka, který provede důležitá vyšetření, aby mohl případně s klidem vyloučil nejrůznější závažná onemocnění.“

