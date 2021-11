Ječné zrno v oku bolí: MUDr. Běhounek vysvětluje, proč vzniká a jak se léčit doma

Ječné zrno začíná obvykle svěděním a pocitem tlaku ve víčku. Postižený jedinec si najednou všimne, že má oko a že ho bolí. Možná si na víčko začne neustále sahat prstem a přemýšlet, co se to začalo dít. Při pohledu do zrcadla zaregistruje otok a zarudnutí, které se den ode dne zvětšují. Co s tím? Kdy se obrátit na lékaře a kdy stačí věci, co máte běžně doma, vysvětluje MUDr. Ivan Běhounek.