Máte stále studené nohy? Může to znamenat i Raynaudovu chorobu

Ono se neříká nadarmo, že teplo musí být hlavně od nohou. Pokud vás ale často zebou i ruce, v něčem nejspíše bude problém. Studené ruce a nohy jsou symptomem jiného problému se zdravím - mohou to být potíže s cévami, ledvinami, štítnou žlázou nebo také chudokrevnost.

Vyšetření z vás hypochondra nedělá

Studené končetiny se mohou objevit i při akutních stavech. Mohou se vyskytnout během průjmů, dehydrataci, zvracení nebo při akutních břišních příhodách. Pomyslná studenost končetin má na svědomí nedostatečné prokrvení. Stav neustálého chladu končetin ale může být nebezpečný - vždy závisí na diagnóze a určení stadia případné nemoci.

Jako první je nutné vyšetření u praktického lékaře, který stanoví předpokládanou příčinu a na základě toho naordinuje příslušná vyšetření. K nim patří celkové vyšetření včetně krevního tlaku, EKG, krevní odběry, sonografické vyšetření cév a další.

Lékař by měl stanovit průtoky krevními cévami a součastí diagnostiky by mělo být i kardiologické a endokrinologické vyšetření. Pocit studených rukou vzniká při zúžení cév v důsledku aterosklerotického procesu, což je případ hlavně dolních končetin. Objevuje se to hlavně u pacientů s vysokým cholesterolem nebo při neléčeném vysokém krevním tlaku, když jsou zúžené periferní cévy.

Když se vyloučí onemocnění, která způsobují pocit chladu, je dobré dodržovat přiměřený pitný a stravovací režim, přijímat dostatek zeleniny a vlákniny. Masáž a horká lázeň mohou také pomoci. Pokud je to nutné, spěte v ponožkách a u postele mějte připravenou termosku s teplým čajem pro případ, že byste se probudili kvůli zimě.

Když ale pocit studených končetin vznikne bezdůvodně, celkově se vám zhorší stav a k samotnému pocitu chladu se přidají také bolesti končetin a zbělení, pak je nasnadě bezesporu okamžitě vyhledat lékaře. Bát se ale nemusíte v případech, kdy je pocit studených končetin mírný a souvisí třeba s teplotou vnitřního prostředí a také pokud jste obecně náchylní k reakci na chlad. Důležité ale je, zda se dostaví efekt po příslušném zahřátí.

Raynaudova choroba

Jedná se o syndrom studených končetin a bývají jím posedlí hlavně lidé, kteří jsou hodně citliví na chlad. Nemocnému náhle zblednou a zkřehnou prsty, ruce a někdy dokonce také nohy. Ve vážných případech prsty zmodrají a objeví se ještě k tomu palčivá bolest. V určitém životním období trpí touto poruchou asi tak 5 % lidí, a to ve většině případů ženy. Pokud se choroba neléčí, trvají ataky většinou 15 až 30 minut.

Obecně se jedná o systémové revmatické onemocnění, které postihuje pojivové vazivo cévní stěny nebo orgánu. Nemoc většinou způsobují kontrakce malých tepen, jež přivádějí krev do povrchových vrstev kůže. Tyto kontrakce vznikají díky chladu. Někdy jsou vyvolány vibracemi elektrických nástrojů, léky užívanými na jiné nemoci, tlakem, když něco svíráme, nebo také kouřením. Syndrom se však vyskytuje i při imunologických a hematologických chorobách.

Pokud jsou příznaky velmi výrazné a neustupují po normálním zahřátí, lékař většinou předepíše léky, které podporují krevní oběh. Terapeuti jsou přesvědčeni, že starosti a nervozita snižují množství krve, která přitéká do končetin, a to hlavně do prstů na rukou i na nohou. Předpokládá se, že se to týká hlavně lidí, kteří jsou k Raynaudově chorobě náchylní.

