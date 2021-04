Mobily, tablety i počítače nám mohou trvale zkazit zrak. Za jak dlouho to hrozí, vysvětluje primářka oční kliniky

Paní doktorko, co je pravdy na tvrzení, že nadměrné používání mobilu kazí zrak? Je to opravdu možné?

Při sledování displeje mobilu zapomínáme mrkat, oči se tak vysušují a dříve se unaví. Tento negativní efekt je ovšem pouze dočasný. Je to zdroj světla, který vede k zužování zornice a přesvětlení sítnice. Oko tedy není přímo v ohrožení, ale zvýšenou námahou se brzy unaví, což se může projevit například pocitem suchých očí, bolestí hlavy, rozmazaným viděním nebo zhoršeným viděním na dálku. Říká se tomu syndrom počítačového vidění.

Hraje nějakou roli světlo, které displej vyzařuje?

Ano, jistě. Z výzkumů totiž vyplývá, že pro lidský organismus je kromě intenzity světla důležitá i jeho barva. Nejsilnější účinek má modré světlo, které aktivuje na oční sítnici receptory, které řídí bdělost. Když jsme modrému světlu vystaveni příliš dlouho a ne cyklicky, jak je to v přírodě normální, narušuje se přirozený biorytmus. Večer se nám nechce spát a přes den jsme ospalí a nesoustředění. Toto světlo vydávají také obrazovky počítačů, televizí, chytrých telefonů a tabletů.

Pokud pracujete s počítačem, zařaďte do svého režimu pravidlo 20/20/20. Tedy po každých dvaceti minutách práce s počítačem se nejméně na dvacet vteřin zadívejte na bod vzdálený minimálně 20 stop, což odpovídá zhruba šesti metrům. Ulevíte zaostřovacím svalům, procvičíte si oči a zabráníte jejich vysychání.

Jak daleko bychom měli držet mobil od očí, abychom je nenamáhali a nepřetěžovali?

Je rozdíl mezi prací s počítačem a tabletem či mobilním telefonem. Na počítač se díváme zhruba ze 75 centimetrů, zatímco na druhé dva obvykle asi ze 30 centimetrů. Čím předměty sledujeme z bližší vzdálenosti, tím je to pro oči namáhavější. Nejvhodnější vzdálenost držení mobilního telefonu pro naše oči je asi 40 centimetrů.

Je v tomto ohledu nějaký rozdíl mezi dětmi a dospělými lidmi?

Ke zrakovým potížím jsou náchylnější děti, ale pokud mají oči zdravé, zaostřují snáze než dospělí, takže pro ně není tak velkým problém mobil používat i několik desítek minut. Trvalým používáním zraku na takto blízkou vzdálenost může dojít k přetížení zaostřovacích svalů a vzniku poruchy spolupráce obou očí a ke vzniku očních problémů.

Liší se, když mobil užíváme přes den za plného světla a večer, když je přítmí?

V přítmí se oči unaví rychleji. Moderní displeje sice emisi záření významným způsobem omezují, avšak zcela neeliminují. Ochranou může být snížení jasu obrazovky nebo používání negativního formátu obrazu u elektronických čteček, kdy je světlý text na tmavé ploše. Důležité je ale zachování dostatečného kontrastu plochy a textu (černá nebo tmavě modrá v kontrastu s bílou nebo žlutou). Písmena vystupují a plocha obrazovky tolik nezáří. Případné obtíže také zmírňuje difuzní osvětlení v místnosti. Minimálně hodinu před usnutím bychom neměli žádné podobné zařízení používat, aby byl náš spánek kvalitnější. Modré světlo z mobilních telefonů totiž negativně ovlivňuje hormon melatonin, který stojí za buněčnou regenerací, kvalitním a zdravým spánkem.

Jaká je podle vás maximální doba, kterou bychom za den měli strávit před počítačem, tabletem či mobilem?

Pro dospělého člověka by to neměly být více než čtyři hodiny, a to nejen kvůli očím, ale také kvůli zdraví celkově. Delší doba strávená u počítače a sezením na místě bez pohnutí není pro tělo ideální. Především pro děti je doba, po kterou tablet či telefon používají, klíčová. Po dvaceti minutách by si od hraní na mobilním telefonu nebo tabletu měly odpočinout a začít s fyzickými aktivitami a procvičit oči pohledem do dálky.

Co dělat preventivně, pokud toto doporučení z důvodů pracovních i osobních značně přesahujeme?

Dbejte na dostatečné osvětlení a snažte se mrkat. Důležité také je dopřát očím odpočinek, občas je osvěžit pohledem z okna nebo střídavým zaostřováním na vzdálenější a bližší předměty v místnosti. Každou půlhodinu zhruba na dvacet sekund zaostřete zrak do dálky. Kdo má potíže se suchým okem, měl by u sebe mít vždy kapky s umělými slzami, ty zase navrátí svlažení povrchu oka a odstraní pocit pálení a únavy očí. Důležité je také mít správnou brýlovou korekci do blízka, pokud je tato již zapotřebí.

