Mozková příhoda: Nemoc, kterou nikdo nechce zažít. Hlavní roli hraje čas

Pokud už mrtvice udeří, pak je klíčovým faktorem čas. Obecně jde o závažné a rozšířené civilizační onemocnění, které patří mezi akutní stavy v oblasti neurologie. Dochází k ucpání nebo prasknutí cév v mozku, následkem toho je nedokrvení tohoto životně důležitého orgánu. Tkáň mozku přestává být zásobovaná krví a velmi rychle odumírá.

Ischemická mrtvice se nazývá i mozkovým infarktem a je zodpovědná za většinu všech mrtvic. Při tomto druhu mrtvice krevní sraženina v cévě nebo jejím zúžení zablokuje přívod krve do mozku. Dochází tak k nedokrvení části mozku, k tzv. ischémii.

Rozvíjí se přitom postupně, v průběhu několika hodin, někdy má dokonce i jen dočasný charakter, kterému se říká ischemický záchvat. Jiným druhem mozkové příhody je hemoragická mrtvice nebo mozkové krvácení.

Tento druh, během kterého praskne v mozku céva, se objevuje méně častěji, ovšem je nebezpečnější. Následkem krvácení v mozku se zvyšuje tlak, který vyvolává jeho opuchnutí a následně postižená část odumírá.

Jaké jsou její hlavní příznaky?

Je pro ně typický náhlý vznik: slabost, necitlivost tváře, rukou, nohou, a to hlavně na jedné straně těla. Dále je to také porucha řeči, přičemž člověk rozumí, ovšem není schopen obligátní pohotové odpovědi, ovšem vyskytují se i případy, kdy je to naopak, tudíž je schopný mluvit, ale nerozumí tomu, co mu ostatní říkají.

Často se objevují také prudké bolesti hlavy bez zjevné příčiny, náhlá porucha vidění, a to v buď v jednom, nebo klidně i v obou očích.

Existuje i spousta laických tipů, jak lehce diagnostikovat člověka s mozkovou mrtvicí. Požádejte potenciálního pacienta, aby se usmál (jeden kout nezdvihne, řekl nějakou větu, bude se mu plést jazyk), nebo aby zdvihl obě ruce (na jedné straně těla bude mít nejspíše problém). Pokud má člověk podobné trable, stačí jeden z vyjmenovaných kroků, pak okamžitě volejte záchrannou službu.

Co dělat, když mrtvice udeří?

Důležité je jednat rychle a okamžitě zavolat záchrannou službu. Čím dříve totiž pacient dostane léčbu, tím větší je pravděpodobnost, že nedojde k dlouhodobému poškození mozku. Je důležité nepřomeškat hlavně první tři kritické hodiny, kdy by měl pacient na specializovném pracovišti dostat trombolytickou léčbu.

Záchrana pacienta samozřejmě závisí na jeho okolí, které ho nesmí mít za opilého. Ani sám pacient ale nesmí svůj stav podceňovat a bagatelizovat příznaky v případě, že byly dočasné, což je tzv. minimrtvice.

Existují i rizikové faktory

Mezi ně celkem pochopitelně patří vyšší věk, pohlaví (častěji se stává mužům) a také genetické predispozice. Vyšší riziko mají hypertnici, pacienti s fibrilací síní či ischémií dolních končetin. Podobně na tom jsou také diabetici a lidé, kteří mají za sebou infarkt nebo disponují vysokou hladinou cholesterolu. Jsou to však léčitelné diagnózy.

