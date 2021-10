Mýty o rakovině prsou mohou vést k tragédii. MUDr. Kalajová je uvádí na pravou míru a vysvětluje, na co opravdu dát pozor

Jsem moc mladá na rakovinu i (vyšetření)

„Ženy často podceňují vyšetření, protože si myslí, že je věk chrání, že jsou "ještě příliš mladé". Bohužel ale statistiky jsou neúprosné. Moje nejmladší pacientka s rakovinou prsů měla 23 let. Z poslední statistické ročenky 2018 bylo diagnostikováno 7 pacientek s karcinomem prsu od 20 do 24 let a 40 pacientek s karcinomem prsu od 25 do 29 let v celé ČR.

Je doporučováno chodit na preventivní vyšetření prsů od 30 let 1x za 2 roky. Já ale doporučuji chodit na vyšetření 1x ročně, protože u mladých žen nádory většinou rychleji rostou, jsou agresivnější a hůře se léčí. U žen s pozitivní rodinnou anamnézou, tzn. že má rakovinu prsu matka nebo sestra, by žena měla chodit na vyšetření prsů 1x za rok už od 20 let. Dominantní vyšetřovací metodou v tomto věku je ultrazvukové vyšetření.“

Postihuje pouze ženy

„I muži mohou onemocnět rakovinou prsu, jedná se ale o diagnózu vzácnou. Ročně je hlášeno okolo 40 případů tohoto onemocnění u mužů k cca 7 200 případů rakoviny prsu u žen. Rakovina prsu u mužů se projevuje bulkou pod bradavkou nebo u dvorce. Dochází ke vtažení nebo deformaci bradavky. Muži často přichází již s pokročilým prsním nádorem ve formě kožního vředu. Rakovina u mužů se léčí stejně jako u žen operací s následnou onkologickou léčbou. Muži s rakovinou prsu by měli být geneticky vyšetřeni.“

Žádná historie, žádný problém

„Mnoho žen neprovádí samovyšetření nebo nechodí na kontroly, protože si myslí, že když se rakovina prsu neobjevila v rodině, jsou mimo ohrožení. Ano, výskyt rakoviny prsu v rodině je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů, to ale neznamená, že rakovinu nemohou mít i ženy, u kterých v rodině předtím nebyla. Bohužel až 80 % žen onemocní i bez předchozí rodinné anamnézy.“

Silikonová prsa způsobují rakovinu

„Silikonové implantáty nezpůsobují rakovinu prsu, což je doloženo mnoha klinickými studiemi ve světě. Je doloženo, že výskyt rakoviny prsu je stejný ve skupině žen s prsními implantáty jako ve skupině žen bez prsních implantátů.“

Mamografické vyšetření bolí

„Samotné vyšetření může být malinko nepříjemné, především u žen s menšími prsy, ale nejedná se o žádnou intenzivní bolest. A hlavně, tento malý diskomfort dokáže zachránit život. Mamografické vyšetření totiž dokáže odhalit rakovinu již v počáteční fázi,“ dodává mamoložka MUDr. Renata Kalajová z Perfect Clinic.

