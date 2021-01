Na očích se rozhodně nevyplatí šetřit. Kolik stojí oční vada?

Již několik staletí zlepšují kvalitu lidského života zvětšovací skla a brýle. Postupem času se z nich stal módní doplněk, brýle dokonce nosí i lidé bez očních vad. Není přitom výjimkou, že za značkové obroučky a kvalitní skla zaplatíte i desetitisíce korun. Cenové rozpětí brýlí je široké a každému vydrží různě dlouho, průměrně však okolo jednoho roku. Ty nejlevnější obruby a skla sice mohou orientačně vycházet na zhruba 1 300 Kč, nabízejí však jen ty nejzákladnější vlastnosti.

Například řidiči, ale i lidé pracující s počítačem by měli využívat brýle opatřené antireflexní vrstvou pro eliminaci nepříjemných odlesků. Oko díky ní není tolik namáháno a vidění je jasnější a ostřejší. Takové brýle lze pořídit už zhruba od dvou tisíc korun. Pokud si budete pořizovat nové brýle každý rok, vynaložíte na ty nejzákladnější během dvaceti let minimálně zhruba 40 tisíc.

Není čočka jako čočka

V roce 1955 vytvořil tým profesora Otto Wichterleho první měkký polymer pro výrobu kontaktních čoček. Po desítkách let inovací jsou na trhu k dostání čočky nejrůznějších druhů, od nichž se odráží i jejich cena. V průběhu deseti let však za kontaktní čočky každý jejich nositel zaplatí průměrně přes 60 tisíc korun, za dvacet let tedy 120 tisíc korun. Běžné kontaktní čočky totiž spolu s roztokem měsíčně vyjdou přibližně na 500 korun. Pojí se s nimi navíc i důležitost dodržování správné hygieny, která zamezí výskytu bakterií ohrožujících zrak.

Podle lékařských studií má alespoň jednu komplikaci spojenou s užíváním kontaktních čoček 60 % jejich nositelů, řada z nich proto musí jejich nošení přerušit a jsou potom odkázáni na brýle nebo na laserovou operaci. "Přestože jsou kontaktní čočky měkké, stále je to cizí tělísko, na které oči reagují. Příčinou diskomfortu jsou nejčastěji sezonní alergie, nečistoty, prach, přílišné horko nebo suchý vzduch, ale i ztráta tekutin a větší spotřeba kyslíku při sportu," uvádí optometristka Veronika Halíková.

Život s ostrým zrakem

Uživatelé kontaktních čoček je musí chtě nechtě alespoň občas kombinovat s dioptrickými brýlemi. Pokud je ale chtějí navždy zahodit, řešením může být laserová korekce zraku. Soukromé kliniky je mnohdy nabízejí za extrémně levnou cenu, ta s sebou ale nese riziko nedostatečné kvality poskytované péče. "Nízká cena je sice lákavá, ale může být počátkem nepříjemných a vleklých zdravotních komplikací. V žádném případě totiž nepokryje náklady na skutečně špičkové a zkušené lékaře, na kvalitní přístroje a především na předoperační a pooperační péči," vysvětluje doktorka Lucie Valešová, primářka Oční kliniky DuoVize Praha.

Předoperační vyšetření je přitom jednou z nejdůležitějších součástí celého procesu. "Opravdu kvalitní vyšetření očí před operací trvá minimálně dvě hodiny. Musí totiž odhalit i skryté oční vady, které by na výsledek operace mohly mít negativní vliv," tvrdí doktorka Andrea Janeková z Očního centra Praha.

Ve snaze ušetřit pacienti neváhají riskovat své zdraví, přitom kvalitní laserovou operaci obou očí včetně předoperačního vyšetření a pooperační péče lze pořídit za 40 tisíc korun. Tedy za třetinovou cenu oproti dvacetiletému nošení kontaktních čoček, ovšem s tím rozdílem, že zákrok vyřeší oční vadu jednou provždy. Při rozložení počátečních vysokých nákladů do deseti let vychází laserová operace na zhruba 330 korun měsíčně. Při rozložení na dvacet let činí náklady na operaci 5 korun a 50 haléřů denně.

Kde se šetřit nevyplatí

Podle výzkumu České kontaktologické společnosti vybírá celá čtvrtina uživatelů kontaktní čočky pouze na základě nízké ceny. Čočky pochybného původu zakoupené bez konzultace s lékařem však mohou způsobit nevratné poškození zraku. "Při výběru kontaktních čoček je nutné znát zakřivení oka, jeho průměr a také ohniskovou vzdálenost. Ta je však jiná než u brýlí," varuje primářka Valešová.

Zároveň dodává, že existuje řada různých typů kontaktních čoček, které se liší materiálem, obsahem vody, konstrukcí i dobou nošení. "Jejich výběr je vždy individuální a je nezbytné jej konzultovat s očním lékařem." Důležité jsou také preventivní prohlídky u očního lékaře, které mohou v pokročilém věku rovněž předejít vzniku šedého zákalu.

