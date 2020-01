Nebezpečné pokojové rostliny: Některé mohou vašim mazlíčkům přivodit smrt

Domácnost bez kytiček? To prostě není ono. Rostliny domov provoní a rozsvítí všemi barvami. Když však máte v bytě kočku či psa musíte si dát velký pozor, jaký druh květinek si necháte doma v květináči. Některé jsou totiž pro vaše mazlíčky reálným rizikem…

Než si nějakou rostlinku do domácnosti pořídíte, něco si o ní zjistěte

Jsou samozřejmě kočky a psi, kteří se květinám vyhýbají a maximálně nad nimi jeden z nich občas zvedne tlapku, aby se vyčůral. Udržet domácnost bez nepořádku, kde vše vypadá jako v objektivu fotografa life-stylového magazínu, lze s domácími mazlíčky jen těžko. Květiny jsou však nezbytným prvkem, který vám pomáhá se cítit mnohem lépe.

Život s domácími mazlíčky je prostě harmonogram plný omezení. S lítostí je nutné připomenout, že stejně tak je to i s pokojovými rostlinami. Když máte doma pejska, který místo polštáře okusuje květinu, místo rozdrápaného gauče se vrtá čumákem v květináči, je důležité znát alespoň ty nejnebezpečnější květiny, které při takové nevinné psí či kočičí hře mohou stát zvířátko dokonce život.

Jedovaté pro psy!

Začněme u ztřeštěných čtyřnohých věrných kamarádů. Pokud máte dům se zahradou a pes bydlí v boudě, protože je opravdu hlavně hlídačem, tak ho pokojové rostliny ohrožují jen okrajově. Musela by se sejít velká souhra náhod, aby se něco takového stalo.

Většina z nás si však bere pejska klidně až do postele, a tak je jeho boudou v podstatě celý byt. Tak se k němu někdy i chová a pokud je to začínající botanik, jistě je dobré se vyhnout všem možným rizikům, které jsou s touto psí rostlinou vášní spojené. Jedovatých rostlin, které mohou ohrozit vašeho psa, je hned několik.

Chtěli jste pěstovat Aloe vera? Tak jedině v nedostupné výšce, kam pes prostě nedosáhne. Stejně tak je nutné zacházet s Hvězdníkem, Asparágusem, Azalkou, Bramboříkem, Krokusem, Narcisem, Difenbachií, Tlusticí, Lilií, Oleandrem, Tchyniným jazykem a Cykosem.

Pokud si však nějakou rostlinku vyhlédnete a chcete si ji pořídit domů, radši si o ní něco přečtěte. Náhoda je blbec. Největší rizika hrozí samozřejmě štěňátkům, protože ta se nebojí pustit se svými čerstvými zoubky do čehokoli.

Jedovaté pro kočky!

Kočka si žije většinou svůj život. Pootevřené okno pro ni znamená svobodu a v jejich případě tak úplně neplatí pravidlo, že když dáte květinku do dostatečné výšky, tak je v bezpečí. Kočka se dostane, kam chce, a žádná květina si před ní nemůže být jistá.

Na jaké druhy se však opravdu vyplatí dávat pozor? Je to v podstatě stejná písnička, kterou jedovaté rostlinky zpívají pejskům. Převážně jde znovu o Hvězdník, Azalku, Krokus, Chryzantému, Brambořík, Břečťan, Lilie, Oleandr, Lopatkovec, Šplhavnice, Cykos a Cibule tulipánů.

Podle vyjmenovaného seznamu by člověku mohlo přijít, že si domů prostě nepřinese žádnou pokojovou rostlinu, ale to není pravda. Je obrovský počet těch, které domácí mazlíčky vůbec neohrožují. Zároveň je to také o tom, kam květinu postavíte a jestli o ně váš pes či kočka vůbec jeví zájem.