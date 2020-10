Nejúčinnější prevence před rakovinou střev: Připravte si domácí klystýr

Už naše babičky i alternativní medicína od pradávna věděly, že nejspolehlivějším prostředkem pro detoxikaci střev je domácí klystýr. Nebojte se! Možná to zní děsivě, ale není. Jde o jednoduchou domácí činnost, která vašim střevům neuvěřitelně pomůže.

Zásady domácího klystýru

Aplikace rektální hadičkou, kterou je dobré před začátkem potřít olejem, se provádí vleže na levém boku. Tekutina by měla mít teplotu lidského těla, proto si rozhodně nedělejte klystýr horký, ublížili byste si. Po aplikaci se pomalu otočte na pravý bok a vydržte několik minut ležet. Ideální čas pro působení klystýru ve střevě je čtvrt hodiny.

Příprava bylinného klystýru

Pokud se rozhodnete pro klystýr z bylinek, sáhněte po lněných semínkách nebo heřmánku.

Na studený odvar z lněných semínek budete potřebovat jejich polévkovou lžíci. Tu vysypete do půllitru horké vody a necháte být, dokud se nevytvoří slizké prostředí. Nic nezkazíte, když do přípravku přidáte trochu chlorofylu.

Pokud chcete vyzkoušet bylinky jiné, pak je jasnou volbou klystýr z heřmánku, lékořice, aloe vera a proskurníku lékařského. Směs bylinek (cca dvě lžíce) povařte pět minut v půllitru vody. Pak přeceďte a před aplikací nechte vyhladnout na teplotu těla.

Nejúčinnější je olejový klystýr

Olejové klystýry se dle ajurvédské receptury provádějí jednou týdně v časných odpoledních hodinách. Na jeho přípravu je ideální sezamový olej, ale pokud ho nemáte, postačí vám i jakýkoliv jiný.

Aplikace domácího klystýru není věda

Po obědě vypijte sklenku teplého mléka a počkejte, než se vyprázdníte. Poté namasírujte celé tělo příjemným olejem, osprchujte se teplou vodou a následně si na podbřišek přiložte teplý termofor. Olej nalijte do hrnečku a zahřejte na lidskou teplotu. Při aplikaci ležte chvíli na jednom a chvíli na druhém boku. Poté si na chvíli lehněte na záda a nohy opřete o zeď.

Obsah klystýru nechte ve střevech působit minimálně půl hodiny, ale pokud to vydržíte déle, tím lépe. Nepřesahujte však hodinu. Poté se důkladně osprchujte a dopřejte svému tělu odpočinek, relax a dostatečný čas na uklidnění.

Co dělat po klystýru

Po akci je skvělý teplý čaj z koriandru a zázvoru. Dejte půl lžičky kombinace obou bylinek do jednoho šálku čaje, zalijte vodou a nechte louhovat. Po tomto čaji se pusťte do nějakého lehkého jídla, které budete konzumovat po malých kouscích. Vhodné jsou zeleninové polévky nebo rýže. Do pokrmu přidejte olivový olej a černý pepř. Rozhodně si také na den nebo dva odpusťte sex a větší fyzickou námahu.

