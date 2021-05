Nemoc, která se umí skrývat a bez milosti zabíjí. Do života zasáhne každému pátému, tvrdí lékař

Závažné onemocnění s nenápadnými příznaky, ale fatálním dopadem na život. Aktuální diagnóza pro 200 tisíc Čechů. To je chronické srdeční selhání, které se rozvíjí postupně, aniž by si člověk připustil problém. Co radí doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., vedoucí lékař Oddělení srdečního selhání IKEM v Praze?