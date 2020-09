Nepravidelná strava způsobuje bolesti hlavy i břicha: Ideální svačinky do školy i na cesty

Neměli byste zapomínat na individuální potřeby vaší ratolesti. V případě sportovních aktivit by měl denní přísun kalorií odpovídat vyšší nutriční hodnotě. Neméně důležitý je i pitný režim, proto není třeba připomínat, že bychom se měli vyhnout slazeným nápojům.

Ideální svačina by měla být nejen pestrá, ale také připravena z hodnotných potravin. Dbejte proto na původ ingrediencí, ze kterých jídlo připravujete. Zaručenou kvalitu vám poskytnou potraviny s označením BIO, pocházející z ekologického zemědělství. V obchodě je poznáte podle log biolistu nebo biozebry. Biofarmy nepoužívají průmyslová hnojiva ani například syntetické pesticidy, takže se nemusíte bát, že by se nechtěné látky dostaly do připravené svačiny.

Zapojte děti

Vydejte se za kvalitními potravinami na místní bio farmu. Bude to zážitkem pro vás i vaše ratolesti. Poznejte, jak vznikají bioprodukty bohaté na živiny, vitamíny a minerály, které neustále se vyvíjející organismus dětí potřebuje. Bio farmy škálu nabízených potravin neustále rozšiřují a vy se tak můžete inspirovat a vyzkoušet nové produkty, které vašemu školákovi jistě zpestří jídelníček. Děti rozhodně vezměte s sebou. Budete tak mít jistotu, že si vyberou jen to, co jim bude opravdu chutnat.

Ranní a odpolední svačina

Jídlo by mělo být připravováno s ohledem na denní dobu. Ráno se zaměřte na sacharidy, které pomohou nastartovat myšlení. Dopolední svačina produkuje až 15 % denního příjmu energie, proto ji nemůžeme zanedbávat. Skvěle se hodí například bio celozrnné pečivo, které tělu dodá potřebnou vlákninu, a také hrst bio oříšků, které zajistí příjem kvalitních tuků. Zapomínat by se nemělo ani na bio ovoce a bio zeleninu.

Na odpoledne se hodí spíše méně energeticky náročné potraviny. Doporučujeme zvolit mléčné výrobky, jako jsou například kvalitní bio sýry a bio jogurty, které můžete doplnit o nejrůznější bio ovoce.

Wrapy, které si zamilují i děti

Svačinky by měly rozhodně vypadat atraktivně a svěže. Radíme proto zvolit neokoukané varianty, jako jsou oblíbené tortilly. Doplnit je můžete podle chuti a také podle preferencí vašeho školáka.

Ingredience na 4 ks:

4 bio tortilly

120 g bio krémového sýru

sušené bio bylinky (bazalka, tymián, oregano)

1 bio červená paprika

1 malá bio cibule

1 ks bio jarní cibulky

120 g bio šunky nebo například na tenké plátky nakrájené bio maso (hovězí, kuřecí), které vám zůstane ze včerejší grilovačky

120 g bio goudy

2ks velkých bio rajčat

rukola, špenát nebo ledový salát v bio kvalitě

Papriku, rajčátka i cibuli nakrájejte na malé kousky. Pomocí ručního šlehače (lze i bez) zeleninu promíchejte s krémovým sýrem a kořením. Kolik koření do směsi zvolíte, záleží na vaší chuti (a chuti vašich dětí). Tortillu připravte podle návodu. Posléze přidejte vzniklou směs, na kterou vložte plátky šunky a sýru tak, aby okraje zůstaly volné. Poté posypeme rukolou nebo ledový salátem a pevně stočíme. Pro lepší stabilitu můžete do tortilly zapíchnout párátka a nakrájet na menší kousky.

Přesnídávka pro nejmenší

Nejen školáci, ale i ti nejmenší potřebují pravidelný přísun potravin. Zkuste jednoduchou domácí jablečnou přesnídávku, kterou si s chutí dáte i vy.

Ingredience na přesnídávku:

2 kg bio jablek

bio med

bio mletá skořice

Jablíčka oloupeme a nakrájíme na malé kostičky, které vložíme do hrnce. Následně podlijeme vodou a přiklopíme pokličkou. Na mírném plameni dusíme, dokud jablíčka zcela nezměknou. Poté přidáme med a skořici dle chuti a rozmixujeme mixérem. Hotovou přesnídávku vložíme do vyvařené sklenice, zavřeme a obrátíme dnem vzhůru.

Rychlá snídaně do skleničky

Připravíte ji klidně ráno před odchodem do práce anebo večer před spaním. Mléčné výrobky tvoří základ jídelníčku a dodají tak tělu potřebné látky a energii. Navíc vám jejich rychlá příprava ušetří spoustu času.

Ingredience na jahodovou kaši:

4 lžíce bio pohankových vloček

2 lžíce bio kešu oříšků

150 g bio jogurtu z kozího mléka

1 lžička bio medu

4 kusy bio jahod

Do vybrané skleničky vložte vločky a přidejte oříšky, med, jogurt a na vršku ozdobte jahodami.

