Ohrožení senioři: Co dělat, aby je covid, chřipka ani jiná viróza nedostaly po psychické ani fyzické stránce

Kašel, rýma, bolest v krku a zvýšená teplota nebo záněty močových cest, to jsou nemoci, které na podzim často trápí většinu seniorů.

Vyvážená strava

U starších lidí je zcela zásadní vyvážená strava, protože za jejich nemoci způsobených viry může především nedostatek mikroprvků. To jsou chemické prvky vyskytující se v živých organismech jen ve stopovém množství. Problém je to, že senioři málo jí a jejich strava není díky finančním možnostem příliš pestrá. Do jejich organismu se také živiny hůře vstřebávají.

Nechutenství

Otázkou samo o sobě je nechutenství, kterým mnoho seniorů trpí. Ať už je to vlivem léků, které musí pravidelně užívat, nebo kvůli zdravotním obtížím, kterými si procházejí. Velký vliv na apetit má i psychika, je důležité mít pozitivní mysl, aby byla i chuť k jídlu.

Pro každého staršího člověka je tak důležité jíst střídmě a dbát na kvalitní skladbu potravin a dostatečný přísun vitamínů. Neméně důležité je pít i dostatečné množství tekutin. Ideální je čistá voda nebo bylinkové čaje.

Doplňky stravy

Pokud vás omezuje nějaký zdravotní handicap, nebojte se sáhnout po farmaceutických přípravcích, které tělu potřebné vitamíny a minerální látky dodají. Nikdy však nezapomeňte dohlédnout na to, aby tyto produkty zůstaly jen doplňkem k vaší plnohodnotné stravě.

Fyzická aktivita

Pokud vám to zdravotní stav jen trochu dovoluje, věnujte se fyzické aktivitě, která vás baví. Procházky, plavání, jízda na kole jsou ideální sporty, kdy tělo rozhýbete a zocelíte.

Pozitivní mysl

Nezapomeňte ani na pozitivní mysl. Je jasné, že to v době plné strašení koronavirem, osamělosti v nemocnicích či pečovatelských domovech není snadné. Je ale důležité mít stále na paměti, že veselá mysl je půl zdraví a snažit se myslet na konec celého tohoto nepříjemného období, který přece musí přijít.

Základy hygieny

Důležité je myslet i na hygienu a zamezit šíření nákazy častým a správným mytím roukou, používáním dezingekčních gelů, roušek a to klidně i ve venkovních prostorech, když se necítíte dobře.

Selský rozum

Takže rada závěrem! Nepropadat panice, nečíst strach vyvolávající zprávy a myslet selským rozumem. Vždyť toho naše babičky a dědečkové zvládli tolik, že právě oni mají to privilegium na vše koukat s nadhledem, rozumem a léty zkušeností.

