Ovoce v mrazáku může pomoci. Některé druhy se však ke skladování nehodí

Některé druhy ovoce jsou jako stvořené pro to, aby se vložily do mrazáku. Když je ho mnoho a vy víte, že není ve vašich silách ho zpracovat, není nad čím přemýšlet. Jak se však mráz promítne do chuti a výživových hodnot? Je ovoce z mrazáku vůbec zdravé? A které druhy se pro takový postup vůbec nehodí?