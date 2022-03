Pocení může znamenat zdravotní komplikace. MUDr. Hovorka vysvětluje, na co si dávat pozor a kdy už máme problém

Kde je tedy ta hranice, kdy jde ještě o zdravé vylučování potu, a kdy už jde o zdravotní problém? Někdy je to hodně tenká linie.

Kolik toho vypotíme?

Člověk má více jak dva miliony potních žláz. „Denně vypotíme v průměru až půl litru vody. V létě to může být až desetkrát tolik. Jiné množství potu vyprodukuje žena a jiné muž. Ze studií vyplývá, že pokud oba dva vypijí stejné množství tekutiny a poté podstoupí stejnou fyzickou zátěž, žena vypotí o 50 % méně než muž. Pokud ale člověk trpí hyperhidrózou, potí se až pětkrát víc. A to nejde jen o podpaží, dlaně, chodidla a čelo. K pocení dochází po celé ploše těla,“ vysvětluje MUDr. Andrej Hovorka.

Jde i o dědičnost

Hyperhidrózu dělíme na primární a sekundární. „Primární se vyskytuje častěji. Je vrozená i dědičná. Ta druhá může být důsledkem cukrovky nebo neurologických či psychických problémů. Na její vznik má vliv i obezita, stres, žaludeční problémy nebo zvýšená činnost štítné žlázy.“

Někdy může jít jen o přechodné období. S postupným uzdravením organismu pak odejde i nadměrné pocení. Pokud ale trvá dlouhodobě, je potřeba vyhledat lékaře. Může jít totiž o varování před velmi vážnými zdravotními problémy.

Deodorant nebo antiperspirant?

Nejzákladnějším řešením je samozřejmě deodorant. Ten alespoň trochu vaše podpaží ochrání. Pamatujte, že deodorant a antiperspirant není jedno a to samé. „Opravdu velmi záleží na výběru. Pro nadměrné pocení zvolte jednoznačně antiperspirant. Ten vylučování potu zablokuje. Naopak deodorant "jen" kryje pach. Antiperspiranty určené k boji proti nadměrnému pocení se nepoužívají každý den, ale jen několikrát do týdne. Jejich aplikace se zvyšuje před spaním,“ má jasno lékař.

Při pocení nohou, podpaží a hrudníku pomáhá tzv. vodní iontoforéza. Jde o fyzikální metodu, která se v medicíně využívá na dopravu elektricky nabitých částic, tedy iontů, do tkání. „Nejčastěji je využívána právě při hyperhidróze. Pacient absolvuje nejdříve pravidelná setkání, při kterých postupně ponoří části těla do vaničky. Tento interval se prodlužuje, dokud se nedostaví vysněný efekt.“

Další lékařskou metodou je aplikace botulotoxinových injekcí. Nevýhodou je, že nejde o trvalou léčbu a je dost finančně náročná. Využívá se až tehdy, když vše ostatní selže. Při tomto zákroku dojde k odstranění jednotlivých žláz, případně k přerušení nervových drah.

Rady a tipy

Použití dobře načasujte. Antiperspiranty je vhodné aplikovat před spaním nebo dvakrát denně – ráno i před spaním. „Dejte si ale pozor, aby byl přípravek aplikován vždy na suchou pokožku. Další radou od odborníků je vrstvení.“ A to po celý rok!

Noste spodní košilku z prodyšného a savého materiálu. I ložní prádlo by mělo být nejlépe bavlněné. „Tělo, které se nadměrně potí, potřebuje volnost. Hlavně ve společnosti vám pomůže vhodně zvolená barva oblečení. Vybírejte si takovou, kde pot nebude moc vidět. Vhodná je hlavně látka se vzory či tmavé oblečení. Čemu byste se měli vyhnout úplně, jsou pokrývky hlavy. Zbytečně vás zahřejí a problém jen zhorší,“ tvrdí lékař.

Jak se říká, teplo jde od nohou...

Proto pokud je to jen trochu možné, několikrát za den si nohy vyvětrejte. „Obuv by měla být samozřejmě z přírodního materiálu a ponožky z bavlny. Určitě nic nezkazíte tím, když si s sebou vezmete oblečení na převlečení a do kabelky antibakteriální ubrousky. Vhodné jsou i klasické dětské.“

Pokud se chystáte na večeři, zvažte svoji objednávku. I jídlo vám může pocení zhoršit. Vyhněte se kořeněným a pálivým jídlům a k pití volte nápoj bez kofeinu. Naopak dobře vám udělá například šalvějový čaj.

