Potraviny, které pomáhají s prevencí rakoviny a dalších nemocí. Jíst byste je měli každý den

Zdravé jídlo každý den? To přeci není problém. Pod pojmem zdravá strava si přeci nemusíme představovat nic, co nám nebude chutnat. Pokud čas od času nezměníme jídelníček, může to být problém. Živiny zkrátka potřebujeme k životu. Jaké potraviny tedy nemohou v našem jídelníčku chybět?