Potraviny, které zachraňují životy: Proč se jich bojí i rakovina, vysvětluje MUDr.Štefl

Původců rakoviny může být skutečně spousta. Odborníci mluví jedním hlasem o dědičnosti, stresu, kouření, životním prostředí, ale také o vnějších vlivech. „Nesprávné stravování je jedním z nejzásadnějších problémů. Vždyť lidské tělo se skládá z přibližně 60 bilionů buněk a v každém z nás se pak nachází okolo 200 000 rakovinných. Všichni v sobě tudíž nosíme pomyslné rakovinné zárodky, což je naprosto přirozené. Organismus automaticky degenerované buňky ničí. Nebezpečí ale vzniká tehdy, když zablokuje z nějakého důvodu svůj ochranný systém,“ vysvětluje Štefl.

Třetina všech nádorových onemocnění má podle lékaře souvistlost s tím, co jíme. Strava je vlastně vůbec nejdůležitější faktor zevního prostředí. Obecně se její vliv může uplatňovat buď nepříznivě tím, že podporuje vznik a růst nádoru, ale také příznivě, kdy strava může působit ochranným způsobem.

Je tak bezesporu rozumné do svého jídelníčku zařadit potraviny, které posilují imunitní systém. Mělo by se pak především zkusit vyloučit ze stravy potraviny, které jsou rizikové. Strava působící preventivně proti rakovině obsahuje hlavně vysoké množství vlákniny, každodenní porce ovoce, zeleniny a poměrně nízké množství živočišných tuků.

Špenát

Právě ten je hodně bohatý na vlákninu a na látky, které disponují protirakovinnými účinky. Obsahuje ale také vysoké množství beta-karotenu, díky kterému se tvoří vitamín A, a luteinu. Měl by se jíst hlavně syrový, a to v salátech nebo jen lehce vařený. Pokud se totiž bude vařit delší dobu, pak hrozí to, že se sníží obsah antioxidantů. Dávejte ale pozor v případě, že máte ledvinové kameny. Vy se pak konzumaci špenátu ideálně vyhněte.

Brokolice

Obsahuje antioxidanty sulforafany, které působí jako prevence rakoviny především žaludku a prsou. Opět ale pozor na jedno. Pokud chcete maximální kvalitu, pak je třeba konzumovat ji v syrovém stavu. Můžete ji ale i krátce (2-3 minuty) spařit, případně připravit na kvalitním olivovém oleji. Podobné účinky mají i další brukvovité zeleniny, jako je květák, kapusta, zelí nebo kedlubna.

Rajčata

Stejně jako třeba paprika obsahují látku lykopen, která tělo chrání před rakovinou a je desetkrát účinnější při ochraně buněk než beta-karoten, který je obsažený v mrkvi. Na lykopen jsou bohaté ale také meloun nebo papája. Chrání plíce, děložní sliznici, prostatu nebo žaludek.

Hrách, fazole, čočka

Jsou plné proteinů, vitamínů, minerálů, ale také vlákniny. Hlavně jsou ale spolehlivým zdrojem inositolu, který chrání před rakovinou střev, prostaty nebo prsu. Chlorofylin obsažený v hrášku na sebe dokáže vázat škodlivé látky v těle a chrání před rakovinou střev. Experti na výživu doporučují jíst luštěniny alespoň jednou týdně.

Česnek a cibule

Pokud jste milovníci česneku a dáváte si ho skoro do všeho, pak věřte, že máte mnohem nižší riziko, že vás rakovina dopadne. Látky v česneku zpomalují dělení rakovinných buněk a chrání tělo před volnými radikály. Čím méně je navíc tepelně upravený, tím je jeho účinek silnější.

Podobně funguje i cibule, která také zamezuje růstu rakovinných buněk, a to díky svému vysokému obsahu fenolových sloučenin, což je jeden z druhů antioxidantů. Čím je navíc cibule štiplavější, tím je účinek silnější. Podobně dokáže fungovat i pórek nebo šalotka.

