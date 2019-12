Přednosta plicní kliniky: Cigarety a uzeniny jsou smrtelná kombinace, člověk je téměř bez šance

Kouříte a pravidelně si dopřáváte šunkové chlebíčky, klobásky a další uzeniny? V tom případě si podle pneumologů násobíte šanci na vznik chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), rakoviny plic a dalších plicních nemocí. Zbystřit by měly především ženy. Dámy starší 35 let si kombinací uzenin a cigaret zvyšují pravděpodobnost vzniku nemocí plic více než muži. A to především kvůli křehčí tělesné konstituci.

Jen rakovinou plic v Česku ročně onemocní 2 304 žen a jejich počet na rozdíl od mužů stále roste.„Rozsáhlé výzkumy z Francie a Velké Británii potvrdily, že ženy jsou CHOPN, rakovinou plic a dalšími závažnými nemocemi plic ohroženy více než muži. Pravidelné kuřačky si zvyšují pravděpodobnost plicního onemocnění. Ženy, které jí často uzeniny, svému zdraví také nepřispívají. Nejhůř jsou na tom ale dámy, jež cigarety a uzeniny kombinují. Ty téměř stoprocentně nějakou plicní nemoc dostanou,“ říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a vědecký sekretář České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Smrtelná plicní nemoc

Plicní lékaři také upozorňují na fakt, že zatímco výskyt rakoviny plic u mužů pomalu klesá, u žen naopak roste. Ženy totiž s kouřením obvykle začínaly později než muži – v době, kdy kouření začínalo být módní i u nich, tedy v padesátých a šedesátých letech minulého století. Smrtelná plicní nemoc se tak v jejich případě začíná hlásit právě nyní.

„Na základě průzkumů, které mapovaly výskyt rakoviny plic v Česku od roku 1977 do 2016, klesl roční výskyt tohoto zhoubného onemocnění u mužů o 9,9 %. U žen za stejné období naopak vzrostl o 32,8 %,“ říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně ČPFS a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.

Aktivní i pasivní kouření

Kouření je téměř v 90 % příčinou plicního karcinomu. Platí to nejen pro aktivní, ale i pasivní kouření. Pacientům může pomoci léčba vlastní imunitou – imunoterapie. Dokáže prodloužit život ve velmi dobré kvalitě i o několik let. Pacienti navíc nově mohou dostat imunoonkologickou léčbu, aniž by si předtím prošli například chemoterapií.

„Pacienti s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic mohou dostat imunoterapeutickou léčbu už v první linii, tedy po stanovení diagnózy. Dostávají ji okamžitě, kdy je její efekt nejlepší. Doufáme, že postupně doženeme západní Evropu a naši pacienti se dostanou i k dalším imunoterapeutickým lékům co nejdříve po diagnóze,“ doplňuje prof. Vašáková s tím, že imunoterapeutickou léčbu v Česku zatím dostaly stovky lidí s karcinomem plic. Tuto nemoc však lékaři většinou odhalí až v pozdním stadiu, pacienty totiž nic nebolí a vyšetření často odkládají.

Existují pravidla, která riziko snižují

Pneumologové proto usilují o plošný screening, který by pomohl rakovinu plic zachytit včas. Preventivní vyšetření by se týkala až 390 000 rizikových osob, především těžkých kuřáků. „Screening by pomohl především lidem starším 40 let, kteří se zadýchávají a alespoň 10 let ve svém životě kouřili denně krabičku cigaret. První výsledky ukazují, že nemocné plíce má více než třetina vyšetřených,“ říká prof. Vašáková a dodává: „Někteří mohou namítnout, že si kuřáci za své nemoci mohou sami. Musíme si ale uvědomit, že léčba rakoviny plic i CHOPN, zvláště v pokročilých stadiích, je velice nákladná. Odhalení nemocí v počátečních fázích je proto prospěšné pro všechny.“

Včasné odhalení nemoci je velmi důležité, ale zásadní je prevence. Rakovině, CHOPN, ale i astmatu lze totiž podle doc. Koblížka ve spoustě případů předejít. Nabádá proto k dodržování postupů, které doporučují finští pneumologové. „Plicní lékaři z Helsinek vydali seznam pravidel, jejichž dodržování může významně snížit riziko vzniku plicních chorob. Lidé by měli vdechovat čistý vzduch, jíst zdravě, sportovat a vyhýbat se uzeninám. Lékaři také doporučují kontakt se zvířaty a práci na zahradě. Nejvýznamnější zásadou je pak samozřejmě nekouřit,“ uzavírá doc. Koblížek.