Pro diabetiky jsou Vánoce zkouškou pevné vůle. I s cukrovkou si ale lze svátky užít

Počty pacientů s diabetem 2. typu rostou a přibývají stále mladší ročníky, zejména kvůli obezitě, která je jednou z roznětek k rozvoji diabetu 2. typu. „S nadváhou má nyní problémy až 55 % obyvatel České republiky. Situace se dlouhodobě nevyvíjí vůbec dobře. Lidé tloustnou, s čímž souvisí přírůstek pacientů s cukrovkou 2. typu a s tím spojených přidružených onemocnění. Přibližně milion lidí v České republice trpí cukrovkou druhého typu,“ říká MUDr. Ondřej Vrtal, vedoucí diabetologického centra Nemocnice České Budějovice.

Obezita je závažný problém

Podle něj za neustálým nárůstem počtu pacientů stojí zejména špatná životospráva. Řada zdravých lidí přes Vánoce přibere 2–3 kg, pacientům s cukrovkou se zase nedaří oslavit Nový rok se stejnou hodnotou glykemie, jakou jim lékař naměřil ještě před svátky. „Po Vánocích se často setkávám s tím, že i disciplinovaní pacienti mají mnohem horší hodnoty glykovaného hemoglobinu než v průběhu roku. I za těch pár dní u nich dochází k nárůstu hmotnosti. Může za to nejen energeticky bohaté stravování, ale i častější vysedávání a menší dávky pohybu,“ říká MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D., internistka z Obezitologického centra – XXL Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která svým pacientům radí nestresovat se striktním odpíráním toho, co mají rádi, a raději se držet následujících tipů.

Nezakazujte si, co vám chutná

Každý zákaz vede také k vyššímu stresu a ten je u cukrovky značně nežádoucí. „Stres obecně vyvolá produkci stresových hormonů, jako je adrenalin a další, a ty jdou proti inzulinu, který má za úkol hladinu cukru v krvi snižovat,“ vysvětluje MUDr. Svobodová. Pokud tedy máte rádi kapra v trojobalu, nenahrazujte ho jinou variantou. Jednou za rok si diabetici mohou takové jídlo dopřát. Při finální úpravě lékařka doporučuje odsát přebytečný tuk pomocí papírových ubrousků a servírovat kapra v menších porcích.

DIA cukroví nerovná se zdravé cukroví

I když při pečení cukroví nahradíte cukr umělými sladidly, bílou mouku celozrnnou a máslo rostlinným tukem, stále půjde o energeticky vydatnou lahůdku. „Setkávám se s tím, že lidé mají pocit, že takového cukroví mohou sníst neomezené množství. Tak to ale není. Také zde je potřeba hlídat celkový energetický příjem,“ uvádí MUDr. Svobodová. Zároveň je třeba mít na paměti, že cukroví s umělými sladidly není vhodné pro děti.

Alkohol je skrytá kalorická bomba

Alkohol je dobře koncentrovaný zdroj energie. „Když si dáte 3 piva, dostanete do sebe přibližně 2 500 kilojoulů, což je téměř třetina vašeho doporučeného denního příjmu,“ varuje MUDr. Svobodová. Pro diabetika proto alkohol není vhodný vůbec. Asi nejmenší škodu napáchá malé množství suchého bílého vína prokládané většími dávkami vody. „Cílem prokládání vína vodou je vypít alkoholu co nejméně. Variantou je také vinný střik, který ale nemusí vyhovovat každému,“ radí MUDr. Svobodová.

Bílkovina je váš přítel

Kvalitní bílkovina, jako je například tvaroh nebo jogurt, dokáže lépe zasytit. „Dochází díky ní k pomalejšímu vstřebávání sacharidů, což znamená, že se pomaleji zvedá hladina glykemie v krvi, a to je u diabetiků žádoucí. Výrazně se tak sníží riziko, že vás za chvíli popadne neovladatelná chuť na další sladké sousto,“ má jasno lékařka.

Dodejte tělu hormony

Pohyb by měl být podle lékařů nedílnou součástí života každého diabetika. Pomáhá totiž kompenzovat vyšší přísun energie. „Vhodný je jakýkoli aerobní pohyb přizpůsobený věku pacienta. Ideální jsou proto delší procházky svižným tempem. Výhodou pohybu na čerstvém vzduchu je také to, že se po něm do těla vyplavuje hormon endorfin, který navozuje pocit dobré nálady. To je ve vánočním stresu více než žádoucí,“ doplňuje MUDr. Svobodová.

Mějte svůj stav pod kontrolou

Pravidelná strava, dostatečný pitný režim, užívání léků v konkrétní čas, počítání kalorií a průběžné měření – oslovení lékaři se shodují, že to vše by mělo u diabetiků fungovat v době vánočních svátků stejně jako kdykoli jindy. Jedině tak je podle nich možné mít nemoc pod kontrolou a co možná nejvíc oddálit zdravotní dopady, které cukrovka na lidský organismus může mít. Jde například o onemocnění ledvin, očí nebo diabetickou nohu. Více o tom, jak žít s cukrovkou, najdete na www.osladtocukrovce.cz.

KAM DÁL: Vánoční přejídání: Abychom přibrali kilo tuku, museli bychom sníst 50 chlebíčků s bramborovým salátem.