Problémy s erekcí jsou často tabu, týkají se přitom už dvacátníků. Dámy, takže hlavně citlivě

Pro muže není selhání erekce něčím, čím by se chtěli chlubit. Ačkoliv o něm často nemluví, nejedná se vůbec o ojedinělý problém. Naopak, trvale nebo občasně se s ní potýká až 40 % mužů ve věku 35 až 60 let. Umí však potrápit i každého desátého dvacátníka. Čas od času může selhat každý, ale co když se problémy objevují neustále?